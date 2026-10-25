Se cuela en los bajos de un autobús, provoca un gran atasco y causa daños en un coche aparcado en Manacor

Agentes de la Policía Nacional en la comisaría de Manacor. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente meterse en los bajos de un autobús de línea, lo que obligó a su conductor a detenerse y provocar un gran atasco, y después dañar un coche que se encontraba estacionado en Manacor.

Los hechos ocurrieron sobre las 20.00 horas del pasado martes en el paseo de Manacor de la localidad de Calas de Mallorca, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Un hombre se había metido en los bajos de un autobús de línea y obligó al conductor a detener la marcha, provocando un gran atasco circulatorio.

Cuando llegaron al lugar, los agentes se encontraron el autobús parado y, bajo él, un hombre que se negó a salir. Cuando le consiguieron sacar, el sospechoso intentó huir y agredir a los policías, quienes tuvieron que usar la fuerza para reducirle.

Varios testigos explicaron que, antes de meterse bajo el autobús, el hombre había intentado colarse en un vehículo en marcha. Al no lograrlo, se dirigió a un turismo aparcado, se subió al capó y, con un objeto que portaba consigo, causó daños en el parabrisas y el chasis.

La dueña del vehículo dañado confirmó los daños y adelantó su intención de interponer una denuncia. El hombre, de origen marroquí, fue detenido como supuesto autor de un delito de daños y otro de desobediencia a agente de la autoridad.