El Debate de Política General de Baleares centrará la actualidad de la próxima semana en el Parlament

PALMA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Debate de Política General de Baleares, el primero de la legislatura y, por ende, de Marga Prohens, como presidenta del Govern, centrará la actualidad política de la próxima semana en el Parlament, dado que se celebrará entre los días 1 y 2 de octubre.

La sesión plenaria comenzará el martes, día 1 de octubre, a partir de las 10.30 horas, con la intervención de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, que no podrá durar más de 90 minutos.

Durante la intervención de la presidenta, se prevé que las políticas de turismo y vivienda del Govern ocupen un papel protagonista, entre otros temas de actualidad que puedan tratarse.

Al día siguiente, el miércoles, será cuando los grupos puedan intervenir en el pleno de la Cámara. El PP será el último grupo en intervenir, al ser al que pertenece la presidenta del Govern.

Habitualmente, cada grupo que conforma el arco parlamentario tiene un tiempo máximo de intervención de 30 minutos, y la presidenta balear cuenta con un turno de réplica.

VIVIENDA Y TURISMO, LOS DOS GRANDES EJES DEL DEBATE

En cuanto a los temas que los grupos parlamentarios preparan de cara al Debate de Política General en Baleares, destacan de igual modo el problema de acceso a la vivienda y la masificación turística.

No obstante, los grupos plantearán también cuestiones relacionadas con la movilidad, el uso social del catalán, la educación, la inmigración irregular, la seguridad o el autogobierno, entre otros.

En detalle, el PSIB-PSOE ha avanzado que abordará los "grandes retos y problemas" de la comunidad a los que el Govern del PP "no ha dado respuesta en un año", como es la vivienda, cuya situación está "empeorando", y la educación o la sanidad, donde, en opinión de los socialistas, se han estado "creando problemas que antes no había".

Además, pretende durante el Debate de Política General en Baleares poner de relieve "los grandes retrocesos que sufren las islas en derechos o en sostenibilidad" con normas como la de la "amnistía urbanística" y, en este sentido, se ha comprometido a proponer alternativas "como partido serio y de gobierno" como se ha definido.

También, MÉS per Mallorca versará sobre el problema de la vivienda aunque éste no será el único tema que considera "prioritario" tratar en el Parlament, por lo que propondrá otros, como la necesidad de una diversificación económica y un "decrecimiento turístico", además de la defensa del uso social del catalán y el autogobierno.

Unidas Podemos, se centrará de igual manera en el tema de la vivienda, y en la masificación turística. En palabras de la diputada del partido morado, Cristina Gómez, en el Debate de Política General de Baleares, esta formación volverá a "exigir" al Govern balear "un cambio de rumbo ante el colapso que se vive en las islas".

"La gente está harta de que vengan 20 millones de turistas cada año y de que los hoteleros se sigan llenando los bolsillos mientras ellos no pueden pagar el alquiler", ha dicho Gómez, en referencia a la masificación turística. Y, "no puede ser que una de cada tres casas en baleares esté vacía porque o se especula con ella o es una segunda residencia que se usa apenas unos días al año. No puede ser, las casas son para vivir", ha añadido en relación a la vivienda.

Un escenario frente al que Unidas Podemos propone un cambio de modelo económico "que ponga en el centro a los residentes y no a los especuladores", como ha acusado Gómez de hacer a Prohens y PP, que, en su opinión, "gobiernan para hacer de comerciales de los promotores inmobiliarios". Por eso, ha concluido, "el plan del PP para afrontar la crisis de vivienda es una estafa para la mayoría social".

Finalmente, desde Vox han avanzado que plantearán cuestiones que consideran que "preocupan a la ciudadanía", como inmigración irregular, seguridad ciudadana o educación --en este ámbito, el partido reiterará su defensa a que los padres puedan elegir la lengua de enseñanza de sus hijos y a que el catalán no sea requisito--.

Vox propondrá asimismo políticas en materia de vivienda, "después de que seis guardias civiles hayan tenido este mes de septiembre que marcharse de Ibiza por no poder acceder a una", e infraestructuras