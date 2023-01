Detenida una mujer por estafar 92.000 euros a la empresa en la que trabajaba en Palma

La Policía Nacional atribuye también a la mujer el impago de 2.800 euros de una vivienda de alquiler



PALMA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer, de origen español, de mediana edad, como presunta autora de delitos de estafa y falsedad documental, por supuestamente estafar 92.000 euros a la empresa donde trabajaba e incurrir en el impago de 2.800 euros de una vivienda de alquiler.

Según ha informado la Policía Nacional este domingo en una nota de prensa, agentes del Cuerpo han detenido a una mujer, de mediana edad, y de origen español, como presunta autora de delitos de estafa y falsedad documental por dos hechos distintos, el primero por efectuar siete transferencias fraudulentas por importe de más de 92.000 euros provocando perjuicio en la empresa donde trabajaba, y el segundo relacionado con el impago de una vivienda de alquiler en la que había entregado nóminas falsificadas y justificantes bancarios también falsificados sobre la fianza y el primer pago de la vivienda, por importe de 2.800 euros.

La investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta en fecha 15 de diciembre, por el responsable de una mercantil con sede en Palma especializada en informática contra una empleada de la empresa, contratada recientemente y que desempeñaba funciones de 'Accountant Executive', quien sin su conocimiento, ni autorización, había efectuado siete transferencias fraudulentas por un importe de más de 92.000 euros en favor de dos cuentas bancarias no relacionadas con su negocio, ni actividad comercial.

De las gestiones de investigación practicadas por el grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional se pudo determinar que ambas cuentas pertenecían a la trabajadora denunciada, actuando los agentes con celeridad logrando bloquear parte del efectivo defraudado.

IMPLICADA EN OTRA DENUNCIA EN EL ALQUILER DE UNA VIVIENDA

Los agentes comprobaron como la mujer estaba implicada en otra denuncia interpuesta el día 8 de diciembre por una pareja propietaria de un piso que le habían alquilado a esta a mediados de septiembre, por un delito de estafa y falsedad documental.

La mujer investigada, con el único propósito de acceder a la vivienda, hizo creer a los denunciantes que era una persona solvente, manifestando ser la responsable del departamento de contabilidad de un bufete de abogados de Palma, aportando como prueba de ello una nómina falsificada.

De igual modo, les hizo entrega de varios justificantes bancarios falsificados correspondientes a los pagos derivados del alquiler del primer mes y la fianza, por lo que las víctimas le hicieron entrega de las llaves del inmueble objeto de alquiler, accediendo ésta al mismo.

Pasado el tiempo, las víctimas pudieron comprobar que habían sido estafadas al no percibir ingreso alguno relacionado con el alquiler de su vivienda. Es importante recalcar que sin mediar documentación falsa, el engaño no se hubiera producido ya que la mujer no hubiera tenido acceso a la vivienda propiedad de los denunciantes.

Finalmente, los agentes del grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía localizaron a la investigada el pasado 29 de diciembre, procediendo a su detención como presunta autora de los delitos de estafa y falsedad documental.

La Policía Nacional ha significado que la mujer ya fue detenida a principios del pasado mes de diciembre por hechos similares a los descritos.