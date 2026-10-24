Detenidas 87 personas por intentar viajar con pasaportes falsificados en el aeropuerto de Palma

Puesto de control fronterizo de la Policía Nacional en el aeropuerto de Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en lo que va de año a 87 personas por intentar viajar con pasaportes supuestamente falsificados en el aeropuerto de Palma.

Los agentes destinados en el puesto fronterizo de Son Sant Joan han controlado a cerca de seis millones de personas en los diez primeros meses de 2026, un 2,51% más que en el mismo periodo del año pasado.

La mayoría de personas controladas eran de vuelos provenientes de Gran Bretaña e Irlanda, seguidos de Estados Unidos y Canadá, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

También destacaron aquellos procedentes de Marruecos, Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Serbia, Albania, Moldavia y, de forma excepcional y temporal, de Italia.

Como consecuencia de la labor de control fronterizo, para el que se emplea el sistema EES, se han detenido a 87 personas que pretendía viajar portando documentación falsificada.

Entre los arrestados se encuentras 34 personas de origen albanés, 16 iraníes, 13 chinos, ocho argelinos, cinco somalíes, tres afganos, un ruso, un azerbaiyano, un iraquí, un senegalés, un peruano, un indio y un vietnamita.

Del mismo modo, se ha denegado la entrada a un total de 24 viajeros que fueron retornados a los países remitentes por no cumplir los requisitos de entrada en territorio nacional.

También se ha detectado a 201 personas con señalamientos en vigor por autoridades policiales o judiciales, dando cumplimiento a las peticiones de información requeridas y arrestando a 59 de ellas por tener órdenes de detención en vigor.

A estas actuaciones se suman las investigaciones que realizan el Grupo de Policía Judicial y la prevención del Grupo de Seguridad Ciudadana de la comisaría del aeropuerto, esclareciendo y evitando infracciones penales por delitos contra el patrimonio o lesiones.