Detenido por amenazar a su pareja tras colarse en su piso en Palma: "Como abras te mato"

Dos agentes de la Policía Nacional en Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente amenazar y agredir a su pareja tras colarse en su vivienda escalando por la fachada en Palma.

Fue la madrugada del pasado sábado cuando varias patrullas se dirigieron de urgencias al domicilio de una mujer que había pedido auxilio, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Una mujer aseguró que su pareja había escalado por la fachada del edificio hasta el primer piso y había entrado en su casa. Un vecino, además, había alertado de que una mujer estaba pidiendo ayuda mientras un hombre gritaba de forma violenta. Los policías lograron que la mujer, tras varios intentos, abriera la puerta de la vivienda. En gran estado de nerviosismo, explicó a los agentes que estaba durmiendo en su habitación cuando escuchó unos ruidos en la ventana.

Era su pareja, un hombre "extremadamente celoso y posesivo" con el que había intentado romper la relación, quien logró forzar el acceso y entrar en la habitación.

Cogió el colchón con fuerza y lo volteó, provocando que la mujer se cayera contra el suelo. También comenzó a golpear su propio teléfono móvil, que acabó roto. Pese a que ella le pedía que abandonara el piso, él se negó. De hecho, cuando los agentes llamaron a la puerta de la habitación, el hombre le dijo a la víctima: "Como abras te mato".

Interrogado por los agentes, el sospechoso dijo que sabía que su pareja no le iba a abrir la puerta así que decidió subirse a una furgoneta y trepar por la fachada hasta llegar a su ventana, que forzó para entrar y discutir con su pareja.

El hombre fue detenido como supuesto autor de un delito de allanamiento de morada y otro de malos tratos.