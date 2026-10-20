Detenido un hombre en Ciutadella por estafar 100.000 euros a varios inversores en criptomonedas en Alemania

Policías con el detenido por una estafa con criptomonedas en Alemania. - POLICÍA NACIONAL

MENORCA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre en Ciutadella por, supuestamente, haber estafado 100.000 euros a varias personas en Alemania al prometerles obtener distintos beneficios con inversiones en criptomonedas.

Agentes de Ciutadella recibieron distintas informaciones que apuntaban que este varón, con una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades alemanas, podría estar en el municipio, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa.

Las autoridades alemanas buscaban al hombre porque, presuntamente, habría cometido una estafa de cerca de 100.000 euros en ese país durante los años 2020 y 2021.

El presunto autor era responsable de una empresa que gestionaba una plataforma de criptomonedas. Esta ofrecía falsas inversiones en criptomonedas a las víctimas con beneficios garantizados de entre el 0,5% y el 3% semanal mediante la negociación de los fondos que las víctimas habían puesto a su disposición previamente.

Las víctimas, que no vieron retornado su dinero ni los presuntos beneficios, llegaron a invertir casi 100.000 euros en la empresa del presunto autor.

La Policía Nacional, al disponer de la información, llevó a cabo el dispositivo el pasado sábado en el puerto de Ciutadella, cuando el varón iba a marcharse a Palma y, antes de que pudiera huir, los agentes pudieron interceptarle.

Una vez identificado y comprobado que efectivamente se trataba de la persona reclamada, se procedió a su detención y traslado a dependencias policiales de la localidad, para después dar cuenta de los hechos al juzgado de guardia de la Audiencia Nacional. Finalmente, la autoridad judicial determinó su ingreso en prisión.