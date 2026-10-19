Detenido por tocar a menores en un hotel de Manacor - POLICÍA NACIONAL
PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional y la Policía Local de Manacor han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de agresión sexual por supuestamente tocar a menores en un hotel del municipio.
Los hechos ocurrieron durante la noche de pasado domingo cuando los agentes fueron alertados de que se habrían producido tocamientos a menores, según ha informado la Jefatura Superior de Baleares.
Una de las familias afectadas explicó a los agentes que, mientras se encontraban en la zona de animación del hotel, un hombre se acercó a su hijo, de cinco años, se sentó a su lado y le pasó el brazo por el torso.
Al percatarse de lo ocurrido, el padre se dirigió rápidamente al hombre, de origen sueco, para recriminarle su comportamiento y apartarlo del menor.
Otra familia señaló que su hija de 11 años habría sido abordada por el mismo hombre, que presuntamente le realizó tocamientos en el glúteo por encima de la ropa sin su consentimiento.
Además, una trabajadora del hotel manifestó haber observado en días anteriores al presunto autor acercándose a menores abrazándoles y tocándoles, aunque no en partes íntimas.
Tras recabar el testimonio de las familias afectadas y de testigos, el hombre fue detenido como presunto autor de un delito de agresión sexual a menores.