Detenido por violar y retener a una mujer a la que ofreció trabajo limpiando su vivienda en Palma

Archivo - Un agente de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente violar, retener y amenazar de muerte a una mujer a la que ofreció trabajo en su vivienda en Palma.

Fue la tarde del pasado lunes cuando el 091 recibió una llamada alertando de que una mujer había entrado a robar en un domicilio de la ciudad, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Al llegar, los agentes se encontraron a la mujer, muy nerviosa, y al hombre que había llamado, quien dijo que ella había entrado en su vivienda y que se negaba a abandonarla.

No obstante, la mujer ofreció una versión distinta. Explicó que estaba dejando currículums por la ciudad cuando se puso a llover y se resguardó en un establecimiento. El hombre se acercó a ella y le dijo que, si buscaba trabajo, podía empezar ese mismo día realizando labores de limpieza en su vivienda.

Ya en el domicilio, mientras la mujer limpiada una de las estancias, el hombre le bajó los pantalones y la violó. Al recriminarle lo que hacía, la empujó sobre la cama, la inmovilizó y le dijo que si no se dejaba la iba a matar.

La mujer intentó escapar, salió a la terraza y pidió ayuda, pero el único que le escuchó fue un vecino extranjero y, por la barrera idiomática, no supo que tenía que avisar a la Policía.

"O te metes para dentro o te tiro por la terraza", le espetó entonces el sospechoso. La mujer acató la orden y decidió emplear su teléfono móvil para grabar varios vídeos a escondidas. En ellos se puede ver al hombre parcialmente desnudo y se le escucha negándole la posibilidad de salir de la vivienda.

En un momento dado, el sospechoso se puso nervioso y llamó a la Policía asegurando que la mujer había entrado a robar. Él supuso que no creerían la versión de la mujer por su condición de extranjera, y así se lo trasladó a los agentes cuando llegaron: "Conozco un montón de policías, ¿vais a creer a esta que es inmigrante?", les preguntó.

Los policías vieron los vídeos grabados por la víctima y detuvieron al hombre, de nacionalidad española, como supuesto autor de un delito de agresión sexual y otro de detención ilegal.