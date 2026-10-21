Detenidos dos menores por asaltar a tres chicas para robarles el móvil en Playa de Palma

Un agente de la Policía Nacional en Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos menores en Playa de Palma por supuestamente asaltar a tres chicas para, mediante el uso de la violencia, robarles un teléfono móvil.

Los hechos se produjeron la madrugada del pasado lunes, según ha informado la Jefatura Superior de la Policía de Baleares. Los dos sospechosos estaban merodeando por la zona turística, aparentemente en busca de víctimas.

Una patrulla observó como los jóvenes se aproximaban a una chica, acelerando la marcha y realizando gestos extraños. Después hicieron lo propio con un grupo de tres mujeres que caminaban por la carretera del Arenal, agarraron por detrás a una de ellas y le arrebataron el móvil.

Los sospechosos emprendieron una huida por diferentes calles y callejones de la zona, pero fueron localizados poco después por los agentes que les habían visto cometer el robo. Ambos se habían intercambiado la ropa con la intención de despistarles.

Uno de ellos estaba escondido en un callejón y fue arrestado, no sin antes propinar patadas y puñetazos a los policías; el otro se adentró en una urbanización saltando un muro, pero también fue detenido. A ambos se les imputa un delito de robo con violencia, al que, en el caso del primero, se le suma otro de atentado contra agente de la autoridad.

Los agentes localizaron el teléfono robado en el interior de un macetero y fue retornado a su legítima propietaria, quien interpuso la correspondiente denuncia.