Detenidos por retener y agredir a un menor en Palma por ser el novio de una familiar

Detenidas cuatro personas de la misma familia por agredir a un menor que fue retenido en contra de su voluntad - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Palma ha detenido a tres hombres y a una mujer, todos ellos miembros de la misma familia, acusados de agredir a un joven menor de edad y retenerlo en contra de su voluntad por mantener una relación de noviazgo no autorizada con otra menor de la familia de los arrestados.

El cuerpo ha informado este viernes en un comunicado que el pasado 5 de octubre el menor agredido, junto con sus padres, acudió a dependencias policiales para interponer una denuncia contra cuatro familiares de su novia y manifestó que lo habían retenido en la vivienda de estos, donde fue agredido y amenazado.

El joven expuso que desde hacia aproximadamente un mes y medio mantenía una relación afectiva con una menor de esta familia. Durante ese tiempo, detalla la Policía, la menor y él se habían estado viendo y mandándose mensajes y fotografías.

El 4 de octubre el joven recibió un mensaje de texto de la chica en el que le citaba a las 19.00 horas de ese día en su vivienda. Cuando llegó, tres hombres, dos de ellos familiares de la menor, lo esperaban en el recibidor para forzarle a entrar en la vivienda, donde le empezaron a pegar puñetazos y patadas.

En ese momento, apareció la madre de la joven, que mantenía una videoconferencia con el padre de la menor, quien amenazó de muerte al chico. Además, uno de los agresores le arrebató el móvil y le obligó a desbloquearlo para eliminar todas las fotos, vídeos y mensajes que había compartido con la chica.

La agresión, según apunta la información policial, cesó cuando los padres de la víctima acudieron a la vivienda donde se encontraba retenido. Seguidamente, lo llevaron a un centro médico donde le curaron las heridas que presentaba y, posteriormente, fueron a comisaría para tramitar la denuncia.

Una vez obtenida toda la información, los agentes detuvieron este jueves a cuatro personas, tres de ellas como presuntos autores de delitos de amenazas, coacciones, detención ilegal y lesiones, y la otra acusada de amenazas.