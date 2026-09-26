Detienen a un constructor por quedarse 23.000 euros y no iniciar unas obras en una casa de Palma

Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado al dueño de una empresa de construcción por, supuestamente, reclamar 23.000 euros a una mujer para empezar una reforma en su vivienda de Palma y, tras haberlos recibido, no iniciar nunca las obras.

Los hechos investigados por el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos se remontan a finales del mes de febrero cuando la víctima, interesada en realizar unas reformas en su vivienda, contactó con una empresa de construcción y reformas de la capital palmesana, según ha indicado la Policía Nacional en una nota de prensa.

La comunicación con esta empresa fue a través del investigado y, tras varios encuentros, pactó un precio cerrado para ejecutar una serie de reformas y la construcción de una piscina en un inmueble de su propiedad, todo con un presupuesto de más de 46.000 euros.

La victima y el presunto autor pactaron un calendario de pagos por las obras. En un primer momento tras firmar el contrato, la mujer realizó un pago inicial por más de 4.600 euros y un segundo pago de más de 18.400 euros para dar comienzo a las obras tal y como le solicitó el constructor.

La victima informó a los agentes que, tras estos dos pagos iniciales, las obras no arrancaron según las fechas acordadas. Por este motivo contactó con el presunto autor y, en un primer momento, alegó que no había recibido los permisos necesarios por parte del departamento de Urbanismo para iniciar las obras.

Posteriormente, la víctima volvió a llamar al constructor y este le contestó que debía de someterse a una intervención quirúrgica y que no podría iniciar las obras en las fechas acordadas, por lo que le dio una nueva fecha de ejecución.

La victima, ante las sospechas de que el presunto autor pudiera haberla estafado, realizó una consulta a través de Urbanismo sobre la situación de su solicitud de permiso de obras en su domicilio. Tras esta consulta, la mujer fue informada que ni a su nombre, ni a nombre de la empresa de construcción se había solicitado ningún tipo de premiso para realizar obras.

Ante tales informaciones, la víctima intentó contactar con el presunto autor pero dejó de contestar a sus llamadas y mensajes para pedirle explicaciones.

Como consecuencia la mujer interpuso la pertinente denuncia por la posible estafa de más de 23.000 euros. A raíz de la denuncia interpuesta por la perjudicada, los agentes iniciaron una investigación que permitió la plena identificación, localización y detención, el pasado miércoles, del constructor, que fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente como presunto autor de un delito de estafa.