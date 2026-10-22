Detienen a dos hombres y tres mujeres por sustraer objetos de valor a turistas y personas mayores en Mallorca - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres y tres mujeres acusados de formar parte de una banda que se dedicaba a sustraer carteras y objetos de valor a turistas y a personas de avanzada edad en Mallorca.

Los agentes han explicado este jueves en un comunicado que iniciaron una investigación en el centro de Palma y en la Part Forana, tras detectar un repunte de hurtos en estas zonas.

Los acusados, todos ellos de origen rumano, se coordinaban para cometer los robos en distintas zonas de la isla. Mientras uno se encargaba de apropiarse de la cartera, otro trataba de ocultar la sustracción y el resto facilitaba la huida o se ocupaba de esconder o llevarse el objeto hurtado lejos de la zona de actuación.

En muchas ocasiones, ha añadido la Policía, tras sustraer el dinero, uno de los miembros devolvía la cartera a la víctima, haciéndole creer que se le había caído momentos antes.

Después de esclarecer lo ocurrido, los agentes llevaron a cabo operativos en el Arenal para localizar a los presuntos autores. Momentos antes de las detenciones, alguno de ellos trataron de volver a sustraer pertenencias a turistas en las inmediaciones de la Playa de Palma.

A lo largo de la semana pasada, los agentes detuvieron a cuatro personas a las que se les imputa un delito de pertenencia a grupo criminal. Durante el fin de semana se detuvo a la quinta persona que presuntamente estaría implicada, momentos antes de que cogiera un vuelo en el aeropuerto de Palma para salir de la isla.

Los agentes constataron que a la mayoría de los detenidos les constaban antecedentes similares. De hecho, a uno de ellos se le ha imputado otro delito de quebrantamiento de medida cautelar al tener prohibido acercarse a Playa de Palma a menos de 300 metros e igualmente hacerlo en repetidas ocasiones. Tras su pase a disposición judicial, se ha prohibido la entrada a Mallorca a dos de los detenidos.

En el mes de mayo, la Policía Nacional creó el Grupo de Hurtos, que forma parte de la Brigada Provincial de Policía Judicial, para perseguir este tipo de delitos. La unidad, compuesta por una decena de agentes, se encarga de reforzar las zonas en las que repuntan las sustracciones al descuido. Asimismo, se encargan de perseguir a los grupos especializados en hurtos, muchas veces itinerantes, así como a aquellos delincuentes que se dedican específicamente al carterismo.