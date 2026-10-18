Detienen a un hombre en Manacor por pegar un machetazo a otra persona tras una pelea en una discoteca

Agende la Policía Nacional de Manacor. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Manacor por, supuestamente, haber atacado con un machete de 60 centímetros a otro varón con el que se había peleado antes en una discoteca.

Durante la noche del pasado miércoles, dos varones se pelearon con otros hombres en este local del municipio y, cuando la víctima se marchaba con un amigo hacia el hotel en el que se hospedaban, los dos varones con los que habían discutido les sorprendieron en un aparcamiento poco iluminado.

En un comunicado, el cuerpo policial ha indicado que uno de los agresores amenazó a la víctima, sacó el arma blanca con la que intentó cortarle y, pese a que consiguió esquivar las acometidas, finalmente le alcanzó en la pierna izquierda.

Tras eso, el agresor huyó y, una vez alertada la Policía Nacional, los agentes acudieron al lugar para localizar al presunto autor pero no pudieron dar con el.

La víctima tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario para recibir asistencia sanitaria, ya que tenía una herida abierta de ocho centímetros.

El Grupo de Policía Judicial de Manacor empezó en ese momento una investigación para esclarecer los hechos e identificar al presunto autor. Tras varias pesquisas, pudieron conocer la identidad del asaltante.

El viernes por la tarde, los agentes desplegaron un dispositivo para localizar al agresor y cuando le encontraron, le detuvieron por ser el presunto autor de un delito de lesiones.