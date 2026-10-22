Dino Minigolf cerrará su actividad este domingo tras más de tres décadas para dar paso al espacio verde de Cort

Dino Minigolf en Playa de Palma - AMRUM BEACH CLUB

PALMA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dino Minigolf, ubicado en Playa de Palma, cerrará sus puertas este domingo, 25 de octubre, tras más de tres décadas de actividad, dando cumplimiento a la decisión del Ayuntamiento de Palma de dar por extinguida la concesión y recuperar el espacio.

La compañía Amrum Beach Club ha subrayado en un comunicado que el cierre supone el final de una etapa para uno de los establecimientos de ocio familiar "más reconocibles de la zona", que ha formado parte de la oferta complementaria de este destino turístico tanto para residentes como para visitantes.

Asimismo, el próximo martes se formalizará la entrega de las llaves al Ayuntamiento, según la compañía, "por responsabilidad y en cumplimiento" de la resolución municipal.

Sin embargo, ha remarcado que continúa pendiente el pronunciamiento del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo sobre el procedimiento iniciado por la compañía para solicitar una prórroga de la concesión vinculada al periodo en el que la actividad tuvo que permanecer cerrada como consecuencia de las medidas adoptadas durante la crisis sanitaria.

Por tanto, la entrega de las instalaciones se hará efectiva sin esperar a que se produzca esta resolución judicial, sin perjuicio de mantener la defensa de sus intereses dentro del procedimiento actualmente abierto.

Igualmente, la compañía gestionará la subrogación de los contratos del grueso de la plantilla a otras empresas del grupo empresarial al cual pertenece, y procederá al pago de las facturas a todos sus proveedores.

Según han destacado, durante más de tres décadas, Dino Minigolf ha ofrecido una alternativa de ocio familiar, lúdico y deportivo al aire libre, desarrollada en un amplio entorno ajardinado y concebida para públicos de todas las edades.

"Una propuesta diferenciada dentro de una de las principales zonas turísticas de Mallorca y especialmente vinculada al disfrute en familia", han sostenido.

Con motivo del cierre, Amrum Beach Club ha agradecido la confianza de todos los clientes que han disfrutado del establecimiento durante estos más de 30 años, así como reconocer la dedicación de las personas trabajadoras que han formado parte del proyecto y la colaboración de los proveedores.

Cabe recordar que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó el pasado mes de mayo el proyecto básico de reforma y renaturalización del espacio que ocupaba el minigolf, para convertirlo en un espacio verde de unos 35.000 metros cuadrados.

El proyecto prevé la transformación de la zona en un gran parque público concebido como un espacio verde para el disfrute de la ciudadanía durante todo el año. La actuación permitirá renaturalizar el entorno del Dino Golf y conectarlo con el Parc del Llaüt, otro espacio verde destinado a la actividad física.