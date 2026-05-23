Luz verde el proyecto que convertirá un minigolf de la Playa de Palma en un espacio verde de 35.000 metros cuadrados - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha dado luz verde al proyecto que convertirá el Dino Golf de la Playa de Palma en un espacio verde de unos 35.000 metros cuadrados (m2).

La Junta de Gobierno extraordinaria celebrada el viernes aprobó inicialmente el proyecto básico de reforma y renaturalización del espacio que ocupaba el minigolf. El presupuesto base de licitación asciende a 7,8 millones de euros y el plazo estimado de ejecución es de 24 meses.

El proyecto, ha informado Cort en un comunicado, prevé la transformación de la zona en un gran parque público concebido como un espacio verde para el disfrute de la ciudadanía durante todo el año.

La actuación permitirá renaturalizar el entorno del Dino Golf y conectarlo con el Parc del Llaüt, otro espacio verde destinado a la actividad física.

El nuevo parque, ha sostenido el Ayuntamiento, actuará como una pieza de conexión territorial vinculada a la senda paisajística que conecta Son Ferriol, Sant Jordi, sa Casa Blanca, es Pil·larí y s'Aranjassa.

El proyecto se inspira en el modelo de infraestructura verde previsto para la Playa de Palma y configura este ámbito como un parque de primera costa vinculado a la recuperación del sistema dunar y del pinar mediterráneo.

Incorporará vegetación adaptada al clima, especies de bajo consumo hídrico y soluciones sostenibles que favorezcan la biodiversidad y la resiliencia climática.

También permitirá recuperar paisajes naturales característicos del litoral de la Playa de Palma, integrando espacios vinculados a las dunas, el matorral y el pinar mediterráneo.

En cuanto al arbolado existente, se priorizará su conservación, la generación de sombra y confort térmico y la continuidad paisajística del entorno. Asimismo, se crearán pequeños espacios naturales que favorezcan la fauna local, incorporando señalética educativa vinculada a la biodiversidad del entorno.

El parque se diseñará además como un jardín que incorporará sistemas sostenibles de drenaje, recogida e infiltración de aguas pluviales y uso de agua regenerada para el riego.

ZONAS DE JUEGO Y PEATONALIZACIÓN

El nuevo espacio incorporará zonas de juego para distintas edades, áreas deportivas, espacios de estancia y recorridos vinculados a la biodiversidad y la naturaleza mediterránea, favoreciendo un uso activo y saludable del espacio público durante todo el año.

En materia de movilidad y reorganización viaria, el proyecto plantea la peatonalización de las calles Trobadors y Perla para su integración dentro de la nueva zona verde, propuestas que deberán ser aprobadas posteriormente por el pleno municipal.

También se contemplan cambios de sentido y prioridad en la carretera de s'Arenal, la elevación de cruces en la calle Llaüt con Perla y Trobadors, la creación de nuevos pasos peatonales, la reordenación del estacionamiento y la implantación de tráfico ciclista en la calle Perla como espacio compartido de prioridad peatonal.

Además, se habilitará una nueva conexión directa y accesible con el Parc del Llaüt mediante un nuevo acceso peatonal que garantizará la continuidad entre ambos espacios públicos, adaptándose también el transporte público a la nueva configuración urbana del ámbito.