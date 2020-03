Dos acusados niegan en la Audiencia haber agredido sexualmente a una prostituta provocándole graves lesiones internas

"En todo momento estuvimos socorriendo a esta persona", sostiene el hombre, que reconoce que contrató a la víctima por 20 euros pero dice que no mantuvieron relaciones

Dos personas enjuiciadas en la Audiencia Provincial han negado este lunes haber agredido sexualmente a una prostituta en Llucmajor ni haberle provocado graves lesiones internas, hechos por los que la Fiscalía solicita una condena a 42 años de prisión.

Los acusados son un hombre y una mujer, que en el momento de los hechos mantenían una relación sentimental. Ambos han reconocido que, en mayo de 2016, contrataron a la prostituta por 20 euros en la Porta de Sant Antoni, la invitaron a su coche y posteriormente condujeron a un domicilio en Llumajor.

Según el hombre, el ambiente entre ellos era bueno. "Decía que estaba muy sola, que no tenía amigos y que estaba encantada de habernos conocido", ha contado.

Tanto el hombre como la mujer han señalado que estuvieron bebiendo en el apartamento pero que la víctima fue, con diferencia, quien bebió más. Han indicado que ellos no tomaron drogas, pero el hombre ha sugerido que la víctima pudo ir al baño a consumir alguna droga en varias ocasiones. "Algo hizo, porque se iba acelerando cada vez más cuando iba al baño", ha dicho.

La pareja ha negado que llegaran a mantener relaciones sexuales con la víctima, porque les pareció que la mujer "no estaba bien". "No me quité ni la parte de abajo, ni ella tampoco", ha declarado el hombre.

El acusado ha mantenido que, cuando su pareja estaba en el baño, vio a la prostituta tambaleándose, con los ojos en blanco y una botella de vino introducida en la cavidad vaginal, y que en ese momento la mujer se desmayó y se golpeó la cabeza con una mesa. "Se desplomó", ha narrado el acusado.

El hombre ha explicado que se asustó y que llamó a gritos a la coacusada, pidiendo auxilio, mientras intentaba despertar a la víctima, que estaba sangrando. "En todo momento estuvimos socorriendo a esta persona", ha defendido. La pareja también ha indicado que fueron ellos quienes llamaron a la Policía Local.

Según ha apuntado la Fiscalía, los médicos que examinaron a la víctima consideraron imposible que la víctima pudiera provocarse las lesiones a sí misma.

La Fiscalía pide, además de la pena de cárcel, una indemnización que suma más de 84.000 euros. Uno de los acusados ya fue condenado con sentencia firme por un delito de abuso sexual. La víctima sufrió graves lesiones y llegó a necesitar incluso una reconstrucción quirúrgica del tránsito intestinal.

Además de la pena de cárcel, el fiscal pide la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima por cualquier medio durante 40 años en total por los delitos de agresión sexual y lesiones.