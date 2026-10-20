Dos detenidos por violar a una mujer mientras estaba inconsciente en una casa en Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombre por supuestamente agredir sexualmente a una mujer que se encontraba inconsciente en Palma.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 4 de octubre cuando la víctima se encontraba en un domicilio con su pareja y varios conocidos para tomar algo, según ha informado la Jefatura Superior de Baleares en una nota de prensa.

La denunciante explicó que durante la noche algunos de ellos consumieron alcohol y drogas, mientras que la joven y su pareja aseguraron no haber consumido ninguna de ellas. No obstante, su novio empezó a sentirse mal y esta lo acompañó a una cama para que descansara.

En un momento dado, según manifestó la víctima, perdió el conocimiento y no recordó nada de lo sucedido durante varias horas. Recuperó la consciencia horas más tarde, en una habitación de la vivienda, sin unas gomas con las que se cogía el pantalón y con la camiseta al revés.

Posteriormente, se encontró con su pareja fuera del domicilio, sin recordar cómo habían llegado hasta allí ni que había ocurrido durante ese tiempo.

La joven comenzó a presentar molestias y dolor, por lo que acudió acompañada de su pareja a un centro hospitalario. El informe médico recogió lesiones compatibles con una agresión sexual con penetración, por lo que se activaron las actuaciones correspondiente.

Cuando la víctima preguntó a los moradores sobre lo sucedido, estos tuvieron una actitud extraña. A raíz de la denuncia, la Policía Nacional llevó a cabo una investigación y constató que presuntamente los dos hombres de la vivienda, de origen colombiano y venezolano, habrían agredido sexualmente a la víctima.

Tras localizar a los dos hombres, los agentes los detuvieron como presuntos autores de un delito de agresión sexual.