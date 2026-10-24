Dos jóvenes detenidos por forzar siete coches aparcados en una misma calle de Palma

Dos jóvenes detenidos por forzar siete coches aparcados en una sola calle de Palma - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a dos jóvenes por supuestamente forzar siete coches que estaban aparcados en una misma calle, la de Sant Rafael, y robar en su interior.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado miércoles, cuando el 092 recibió la llamada de un ciudadano alertando de que dos personas, de las que ofreció una detallada descripción, estaban abriendo varios coches a la fuerza.

Una patrulla de la Unidad de Intervención Inmediata se desplazó rápidamente hasta la citada calle. Los agentes vieron a uno de los jóvenes en el interior de un coche manipulando la zona del salpicadero y al otro realizando labores de vigilancia. Al percatarse de la presencia policial trataron de huir, pero fueron interceptados.

Los agentes comprobaron que el turismo tenía la ventanilla triangular delantera derecha rota. Entre los números 124 y 164 de la calle Sant Rafel había siete vehículos que habían sido forzados de la misma manera.

Los dos sospechosos llevaban consigo varias brocas, utilizadas habitualmente para perforar y fracturar los cristales sin generar mucho ruido, y unas tijeras dobladas presumiblemente empleadas para hacer palanca. Los agentes también recuperaron diversos objetos que habían sido sustraídos y abandonados, entre ellos un par de botas, un dispositivo de iluminación LED de emergencia y una funda de vehículo.

Uno de los sospechosos, de 26 años y nacionalidad española, contaba con numerosos antecedentes por delitos de daños y robos con fuerza de características similares. El otro tiene 25 años y también es español.

Ambos fueron arrestados como supuestos autores de un delito de robo con fuerza y fueron puestos a disposición de la Policía Nacional y, posteriormente, de la autoridad judicial.