Cerca de 200 bomberos forestales y agentes de Medio Ambiente ya están desplegados con motivo del eclipse

Los bomberos forestales y agentes de Medio Ambiente con motivo del eclipse - CAIB

PALMA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ya ha desplegado los refuerzos de bomberos forestales y agentes de Medio Ambiente que forman parte del operativo de seguridad con motivo del eclipse solar total.

Desde esta mañana están sobre el terreno un total de 161 bomberos del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) y 37 agentes de Medio Ambiente en las cuatro islas que reforzarán la prevención, la vigilancia y la capacidad de respuesta.

Desde la Conselleria han pedido a la ciudadanía máxima prudencia y precaución, recordando que está prohibido hacer fuego en zona forestal. Todo el archipiélago se encuentra este 12 de agosto en Alerta Fuego 4, el nivel más alto de riesgo.

El Ibanat moviliza un total de 161 bomberos forestales entre servicio ordinario y refuerzo extraordinario. El refuerzo extraordinario incorpora 49 bomberos forestales adicionales respecto al dispositivo ordinario, que se distribuyen en puntos estratégicos de las cuatro islas para garantizar la máxima capacidad de respuesta ante cualquier incidencia.

Por islas, en Mallorca hay 93 bomberos forestales, de los que 25 corresponden al refuerzo extraordinario. Los equipos se preposicionan especialmente en las zonas de Andratx, Esporles, Valldemossa y el Coll de sa Batalla.

En Menorca hay 23 bomberos forestales, de los que ocho corresponden al refuerzo extraordinario. El refuerzo se centrará especialmente en la zona de Fornells.

A Eivissa se destinan 39 bomberos forestales, de los que 13 corresponden al refuerzo extraordinario. Los equipos se reforzarán especialmente en la zona de Sant Joan de Labritja.

Por último, en Formentera se despliegan seis bomberos forestales, de los que la mitad corresponden al refuerzo extraordinario. Los efectivos se distribuyen estratégicamente en el centro de la isla.