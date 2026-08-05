Cuenta atrás para el eclipse solar: todo lo que hay que saber para observar el fenómeno astronómico desde Baleares

Archivo - Mujer con gafas solares para eclipse - SOLTOUR - Archivo

PALMA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El eclipse solar total previsto para el próximo miércoles 12 de agosto será uno de los fenómenos astronómicos del siglo y Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, unos de los lugares más privilegiados para presenciar lo que expertos y científicos llevan décadas esperando.

Comenzará a las 19.35 horas, momento en el que la Luna empezará a ocultar la superficie solar, y alcanzará su punto culminante a las 20.32 horas. El satélite se encontrará entonces entre la Tierra y el Sol, proyectando su sombra sobre la superficie de nuestro planeta y, durante unos instantes, convirtiendo el día en noche.

A partir de las 20.45 horas la sombra lunar irá dejando entrever la superficie del Sol, aunque el astro irá poniéndose por el horizonte y dejará de ser visible desde Baleares.

Aunque apenas durará unos minutos, siempre y cuando la meteorología lo permita, es algo que no se veía desde 1905 y que no se volverá a ver, según las estimaciones de los expertos, hasta 2180.

Por su excepcionalidad y por el escenario privilegiado que es Baleares, se espera que el eclipse solar total atraiga a miles de visitantes, curiosos y expertos. Las administraciones, ante este escenario, han decidido adoptar medidas preventivas desde el enfoque de la gestión de una emergencia.

Estas son las principales recomendaciones, restricciones a la movilidad y medidas de seguridad que estarán vigentes en Baleares a lo largo del día del eclipse:

¿DESDE DÓNDE VER EL ECLIPSE?

Desde dónde observar este fenómeno astronómico es una de las principales preguntas que se han hecho los ciudadanos, a la que las administraciones públicas de Baleares han dado siempre la misma respuesta: en los casos en los que sea posible, desde tú vivienda o desde el establecimiento turístico en el que te alojes.

La intención es evitar desplazamientos innecesarios que puedan derivar en el colapso de las carreteras o en peligrosas aglomeraciones en un día en el que se espera que la presión humana se multiplique en Baleares.

El Govern ha diseñado un mapa con 26 zonas oficiales de observación atendiendo a criterios de visibilidad, accesibilidad, capacidad de acogida, disponibilidad de aparcamiento y posibilidad de intervención de los servicios de emergencias. No son los lugares desde donde mejor se ve el eclipse, pero sí los espacios donde se puede garantizar la seguridad de las personas.

En Mallorca, los puntos habilitados son el circuito de Son Matamoros, la Playa de Palma, la ronda de Porreres, la playa de Santa Ponça, los campos de fútbol de Algaida y de Pina, la zona comprendida entre Maioris y Tolleric y el aparcamiento, el propio Maioris y el aparcamiento de la MA-3220.

En Menorca son Cala en Bosch, Cala Blanca, la calle des Tamarells (Es Mercadal), Son Blanc, la playa de Son Bou, la avenida Los Delfines (Ciutadella), el paseo marítimo de Maó, la cala de Talis y la playa de Sant Tomàs.

En Eivissa, en la Costa de Sant Antoni de Portmany, en Cala Tarida, en Sa Pedrera y Port d'es Torrent, en Cala Conta, en Cala Vedella y en Cala Gració. En Formentera, en el Estany des Peix y en Es Arenals.

También se habilitarán zonas específicas para que los expertos y los equipos científicos puedan desarrollar su labor en las mejores condiciones y sin la interferencia de los visitantes.

LA SERRA DE TRAMUNTANA, BLINDADA

Una de las principales medidas que se han adoptado en materia de seguridad y prevención ha sido el corte de los accesos a la Serra de Tramuntana por la carretera Ma-10 y otra veintena de vías a través de las cuales se llega a miradores, calas y demás puntos con una elevada previsión de afluencia.

Las carreteras que dan acceso a todos estos espacios estarán monitorizadas y controladas desde el día antes del eclipse y las restricciones se aplicarán desde las 15.00 hasta las 21.00 horas, aunque los horarios podrían variar en función de las necesidades.

Todas las restricciones prevén excepciones para residentes, servicios esenciales, transporte público, trabajadores, clientes de hoteles o restaurantes y propietarios de una segunda residencia.

Otra de las zonas que más preocupación ha generado ha sido la Playa de Palma, donde se esperan alrededor de 70.000 personas en el momento del eclipse. El Ayuntamiento prevé cerrar las salidas de la Ma-19 que dan acceso a la zona, por las que solo podrán acceder los residentes.

También los clientes de los establecimientos turísticos con plaza de aparcamiento privado y los trabajadores que cuenten con una acreditación prevista, quienes sin embargo deberán ser registrados en un sistema telemática diseñado para la ocasión.

Calvià, como otros municipios del archipiélago, también ha decidido implantar restricciones de acceso a zonas potencialmente conflictivas. En su caso, a los miradores de El Toro y de las islas Malgrats, así como al Puig de sa Morisca.

LOS INCENDIOS EN EL CAMPO Y LAS AGLOMERACIONES EN EL MAR

En plena alerta por riesgo de incendios forestales, la posible aglomeración de personas o vehículos en entornos naturales preocupa a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, que desplegará un dispositivo especial.

El día del eclipse estarán operativos 161 bomberos forestales del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat), de los cuales 93 estarán en Mallorca, 23 en Menorca, 39 en Eivissa y seis en Formentera.

El dispositivo también contará con 35 agentes de Medio Ambiente que se repartirán entre las cuatro islas para reforzar las tareas de vigilancia, información a la ciudadanía y detección precoz de cualquier incidencia.

De forma paralela, el Servicio de Vigilancia de la Posidonia desplegará un operativo especial de carácter preventivo ante la elevada concentración de embarcaciones que se prevé durante toda la tarde y la noche del 12 de agosto.

El operativo se intensificará ya en los días previos al eclipse y reforzará especialmente la vigilancia en Ciutadella, Sóller, Andratx, la Colònia de Sant Jordi y la costa oeste de Eivissa, donde se prevé una mayor concentración de embarcaciones.

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua será la encargada de prevenir cualquier incidente tanto en la costa como en alta mar. Para ello, PortsIB garantizará una dotación mínima de tres agentes en cada uno de los puertos de gestión directa.

También estarán operativas las embarcaciones del Servicio de Vigilancia, Inspección y Control del Litoral, con las que se tratará de garantizar la seguridad de todas aquellas personas que decidan observar el fenómeno desde el mar.

Las embarcaciones, en todo caso, deben contar con un sistema de iluminación operativo, suficiente combustible y con todos los elementos de seguridad. También se ha hecho un llamamiento a la responsabilidad para que no embarquen más personas de las permitidas.

¿CÓMO EVITAR DAÑOS EN LA VISTA?

Observar el eclipse solar sin adoptar unas adecuadas medidas de seguridad, ha advertido la Conselleria de Salud, puede tener efectos perjudiciales sobre la vista: un corto periodo de tiempo de exposición es suficiente para causar lesiones irreversibles en la retina que pueden tardar entre seis horas y dos días en manifestarse.

Para evitar riesgos, la recomendación principal es emplear unas gafas homologadas con la certificación ISO 12312-2, dejando de lado experimentos caseros o gafas de sol convencionales.

En el caso de los menores de seis años, lo más adecuado es que no contemplen el eclipse solar de forma directa, dado que tienen la vista más sensible y es difícil que sigan las recomendaciones de seguridad.

Lo ideal, han recomendado las administraciones públicas, es que durante los minutos que durará el fenómeno se queden en un lugar cerrado. Y si quieren observarlo, que lo hagan a través de la televisión.