Eivissa cerrará los espacios públicos municipales este domingo de mantenerse el aviso naranja

Archivo - Día de lluvia en Eivissa, en una foto de archivo. - Germán Lama - Europa Press - Archivo

EIVISSA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Eivissa ha avisado de un posible cierre preventivo de los espacios públicos municipales, en caso de mantenerse el aviso naranja de la Aemet por lluvias y tormentas.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, en concreto se cerrarán parques y espacios infantiles, jardines públicos e instalaciones deportivas al aire libre.

La medida se seguirá hasta que mejoren las condiciones meteorológicas y se garantice la seguridad de la ciudadanía. También se suspenderán las competiciones deportivas en el exterior y otras actividades municipales previstas al aire libre.