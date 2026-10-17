Eivissa cerrará los espacios públicos municipales este domingo de mantenerse el aviso naranja

Archivo - Día de lluvia en Eivissa, en una foto de archivo.
Archivo - Día de lluvia en Eivissa, en una foto de archivo. - Germán Lama - Europa Press - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: sábado, 17 octubre 2026 10:27
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EIVISSA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Eivissa ha avisado de un posible cierre preventivo de los espacios públicos municipales, en caso de mantenerse el aviso naranja de la Aemet por lluvias y tormentas.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, en concreto se cerrarán parques y espacios infantiles, jardines públicos e instalaciones deportivas al aire libre.

La medida se seguirá hasta que mejoren las condiciones meteorológicas y se garantice la seguridad de la ciudadanía. También se suspenderán las competiciones deportivas en el exterior y otras actividades municipales previstas al aire libre.

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