Eivissa trabaja en una propuesta de sanción de 4,2 millones por una actividad de alquiler turística ilegal

El alcalde de Eivissa, Rafa Triguero, en el pleno de Debate del Estado del municipio - AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

EIVISSA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Eivissa, Rafa Triguero, ha avanzado que el Ayuntamiento está tramitando una propuesta de sanción de 4,2 millones de euros por una actividad de alquiler turístico ilegal. El valor de la sanción representa el 75 por ciento del valor del inmueble.

Se trata de uno de los anuncios formulados por Triguero durante el Debate sobre el Estado del Municipio en el que ha realizado un balance de las principales actuaciones desarrolladas durante los últimos tres años y medio y ha expuesto los proyectos previstos para los próximos años.

Triguero ha identificado la vivienda, el aparcamiento y la limpieza entre las principales preocupaciones actualmente de los ciudadanos y ha señalado que las políticas municipales deben atender a las necesidades derivadas del crecimiento de la población y de la condición de Eivissa como capital insular y destino turístico.

En el apartado económico, ha explicado que el Ayuntamiento cuenta con un presupuesto próximo a los 100 millones de euros y que afronta el último ejercicio del mandato sin deuda financiera, después de 25 años de endeudamiento municipal. Asimismo, ha expuesto que durante el mandato se ha impulsado un volumen de inversiones cercano a los 90 millones de euros.

Triguero ha hecho referencia a las dos reducciones impositivas aprobadas, a las nuevas bonificaciones fiscales y a la eliminación de la cita previa obligatoria para realizar trámites municipales.

En materia de financiación institucional, ha destacado el incremento de la aportación correspondiente a la Ley de Capitalidad hasta los 5,7 millones de euros y la posibilidad de destinar estos recursos a servicios públicos municipales como limpieza, seguridad y movilidad.

En relación a la vivienda, ha recordado que el municipio cuenta con actuaciones que contemplan la construcción de hasta 1.385 viviendas protegidas, sociales o a precio limitado, en diferentes fases de planificación y desarrollo. El alcalde ha explicado también que se encuentran en tramitación tres áreas de transición con capacidad potencial para 1.776 viviendas a precio limitado y dos proyectos residenciales estratégicos que podrían permitir otras 300 viviendas.

El conjunto de estas iniciativas sitúa el horizonte potencial de planificación en hasta 3.461 viviendas, condicionado al desarrollo y la tramitación de los proyectos correspondientes.

Triguero ha recordado, además, la aprobación de una partida de 4,7 millones de euros para la adquisición y rehabilitación de viviendas y ha hecho referencia a las medidas de prioridad residencial, entre ellas la antigüedad de empadronamiento y las reservas destinadas a jóvenes.

En materia de seguridad, el alcalde ha informado de la evolución de la plantilla de la Policía Local, que ha pasado de 120 a 141 efectivos, mientras que el número de agentes operativos en la calle ha aumentado de 76 a 106.

LUCHA CONTRA EL INTRUSISMO

En relación con el intrusismo, el edil ha repasado las actuaciones de vigilancia y control desarrolladas en el ámbito del alquiler turístico irregular, las actividades náuticas, los fondeos sobre posidonia y el transporte terrestre.

Entre los datos expuestos figuran 99 viviendas inspeccionadas entre junio y agosto, 14 actas levantadas y siete viviendas precintadas en actuaciones contra el alquiler turístico irregular. Asimismo, ha informado de 410 intervenciones de control del transporte realizadas entre el 30 de abril y el 16 de octubre y de seis operativos conjuntos en el litoral durante el verano, con 34 denuncias administrativas y relacionadas con fondeos sobre posidonia.

En relación a materias como la limpieza, el alcalde ha reconocido que la limpieza continúa siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas y que persisten aspectos del servicio que requieren mejoras.

También ha repasado el desarrollo del plan de aparcamientos disuasorios, con intervenciones en diez espacios de diferentes barrios y hasta 1.600 plazas previstas, así como la implantación del modelo de Ciudad 30 y los seis kilómetros de carriles bici habilitados.

Durante su segunda intervención, Triguero ha abordado la situación del futuro centro de baja exigencia de Es Gorg, destinado a atender a personas en situación de exclusión social o emergencia residencial.

En educación infantil, ha destacado la ampliación de la escoleta de Can Cantó con 67 nuevas plazas y la incorporación de 30 plazas de primer ciclo de educación infantil en el CEIP de Blancadona.

La intervención ha incluido igualmente la cesión de suelo municipal para el futuro IES Can Cantó, los proyectos de escuela de adultos y centro de artes y oficios, y la ampliación de los programas municipales de escuelas de verano, que este año han registrado 1.700 beneficiarios.