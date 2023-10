Ejecutiva de MÉS comunica que sus regidores en Capdepera dejan de representarles tras pactar con el PP en el municipio

También pide la disolución del grupo municipal mientras no tengan representantes en el Consistorio



PALMA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ejecutiva de MÉS per Mallorca ha informado al Ayuntamiento de Capdepera que los hasta ahora cinco regidores de MÉS en el municipio dejan de representar a la formación en el Consistorio y, por tanto, deben pasar al grupo mixto, después de que MÉS per Capdepera haya decidido finalmente firmar un pacto de gobierno con el PP.

"Después de semanas de diálogo con los regidores de MÉS en Capdepera y representantes de su asamblea local, y después de escuchar y entender sus consideraciones desde el punto de vista estrictamente local", la Ejecutiva "ha votado y comunicado de forma continuada a los compañeros de Capdepera que en el marco político general actual no se podía aceptar un pacto y un gobierno conjunto con el PP mientras esta formación tuviera pactos y gobiernos conjuntos con Vox a nivel autonómico, insular y en todos los municipios donde ha sido posible, porque el PP había decidido normalizar e implementar las políticas antimallorquinas, antidemocráticas y antisociales de la extrema derecha", cita el comunicado de la Ejecutiva de MÉS.

En este sentido, han recordado que también informaron a los compañeros de partido en el municipio que, si el pacto se llegaba a firmar, no se podía hacer en nombre de MÉS per Mallorca y, por tanto, los regidores lo tendrían que hacer en la condición de no adscritos.

Pase a esto, han continuado desde la Ejecutiva de MÉS, el viernes fueron informados de que los regidores de su partido en Capdepera habían decidido suscribir el acuerdo y formar un gobierno conjunto con el PP de Capdepera "sin cumplir con la prescripción de no hacerlo como regidores de MÉS per Mallorca ni pasar a la condición de no adscritos".

Este pacto se ha firmado este lunes. Ante esta situación, "y con todas las dificultades emocionales que provoca a todas las partes", desde la Ejecutiva de MÉS per Mallorca y por unanimidad se ha decidido comunicar al Ayuntamiento de Capdepera que los hasta ahora cinco regidores de MÉS han dejado de representar a esta formación en el Consistorio y que, por tanto, deben pasar al grupo mixto.

Igualmente, han comunicado al Ayuntamiento que, mientras esta formación no tenga representantes en la casa consistorial, se proceda a disolver el grupo municipal de MÉS per Mallorca en el Ayuntamiento de Capdepera.