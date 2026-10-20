Se elevan a 410 los incidentes causados por la dana Adam en Baleares

Efectivos de la UME desplegados en las calles de Eivissa para paliar los efectos de la dana Adam, a 19 de octubre de 2026, en Eivissa, Baleares (España). - Germán Lama - Europa Press

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 ha registrado un total de 410 incidentes causados por la dana Adam en Baleares a lo largo de los últimos días.

De ellos, pasadas las 21.00 horas de este martes, 13 continúan abiertos, todos ellos en Eivissa y Formentera y relacionados con inundaciones en edificios, establecimientos o la vía pública.

En las Pitiusas continúa activado el Plan Inunbal en situación operativa dos, mientras que en Mallorca está en nivel cero. A lo largo del miércoles se volverá a valorar la situación, ha indicado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado.

Aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha señalado que este episodio de fuertes lluvias y tormentas está llegando a su final, todavía no ha acabado del todo y se mantiene la alerta amarilla en todas las islas.

El director general de Emergencias e Interior del Govern, Pablo Gárriz, ha visitado este martes los puntos más afectados por la dana de Eivissa.

Ha estado en Sant Josep, Platja d'en Bossa, Eivissa, Santa Eulària o la playa d'es Figueral, donde ha trasladado a las administraciones locales la voluntad del Govern de ayudarles y asesorarles "en todo lo que sea posible".

Gárriz tiene previsto viajar a Formentera este miércoles para conocer de primera mano las afectaciones más graves que ha sufrido la pitiusa menor.