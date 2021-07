Entidades, sindicatos y partidos valoran qué hacer para parar la orden FOLC que rebaja los requisitos de catalán

PALMA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Entidades, sindicatos y partidos valoran conjuntamente qué hacer para parar la orden FOLC que rebaja los requisitos de catalán para ejercer la enseñanza en el Conservatorio Superior de Música y Danza y en la Escuela de Arte Dramático de Baleares (Esadib).

Este lunes, concretamente, se han reunido las entidades Obra Cultural Balear y Plataforma per la Llengua, los sindicatos STEI

Intersindical, Alternativa y UOB, las formaciones políticas MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, El PI y Ara Eivissa y, también, Jaume Guiscafrè, director del departamento de filología catalana y lingüística general de la UIB.

Todos se han reunido a través de videoconferencia para analizar qué hacer ante la eliminación del requisito de conocer la lengua catalana para ejercer de profesor en el Conservatorio Superior de Música y Danza y en la Esadib.

La medida, impulsada unilateralmente por el PSOE desde el Govern balear, ha provocado la "indignación" de los partidos de la izquierda soberanista, El PI, los sindicatos y las entidades lingüísticas que han decidido encontrarse para diseñar los pasos a seguir.

Tal como se ha establecido en la reunión de este lunes, los participantes valoran tanto la vía política como la judicial para

parar la conocida como orden FOLC.