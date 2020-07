El escritor Miquel Rayó dona más de 540 libros para la biblioteca infantil de Nou Llevant

PALMA DE MALLORCA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura y Bienestar Social, Antoni Noguera; la coordinadora General de Cultura, Francesca Niell, y la jefa de bibliotecas, Margalida Plomer, han recibido los más de 540 libros que ha donado el autor Miquel Rayó a la biblioteca del Nou Llevant.

Según ha indicado el Ayuntamiento de Palma, el escritor mallorquín ha dado libros infantiles y juveniles de diversas temáticas, entre los que destacan los álbumes ilustrados y los cuentos. En total son más de 10 cajas de cartón que han llegado a la biblioteca.

Ahora, los bibliotecarios harán el trabajo de catalogación y en poco tiempo estarán disponibles para el público.

El concejal Noguera ha explicado que "esta donación será muy importante tanto para consolidar el fondo bibliográfico de las bibliotecas, como también como recurso para realizar actividades de fomento a la lectura".

"Tenemos la suerte de que el contenido y la calidad de la donación encaja perfectamente con la finalidad de esta biblioteca. Palma es una Ciudad Amiga de la Infancia, y tener una biblioteca infantil y de calidad, refuerza el vínculo con los niños", ha añadido.

Por su parte, Miquel Rayó ha explicado que siente "una gran alegría" y ha indicado que "la parte más grande de los libros que se han dado esta vez son nuevos, tienen sólo una sola lectura o dos".

"Recomiendo, sin embargo, que sean conservados y puestos a disposición de los lectores infantiles o juveniles en este barrio o en otro, porque en cualquier caso son libros que ya no se encuentran en el mercado, o de colecciones que ya no existen, que ya no se editan", ha asegurado.

Asimismo, el autor ha señalado que aún tiene más libros que tomarán el mismo camino para estar en una biblioteca pública "al alcance de los ciudadanos de Palma". "¿Quién sabe si encontrarán, cada uno de estos libros, su lector, su lectora?", ha preguntado.