Esquerra Unida y Sumar apuran las negociaciones para elegir dos candidatos al Congreso y uno al Senado en Baleares

Archivo - El coordinador de Esquerra Unida de Baleares y diputado en el Parlament por Unidas Podemos, José María García. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Esquerra Unida (EUIB) y Sumar están apurando este domingo las negociaciones para elegir a los dos candidatos al Congreso por Baleares y uno al Senado por Mallorca que representarán al Frente Amplio en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Las negociaciones entre las dos formaciones se están llevando a cabo en buenos términos y se espera que se cierren con consenso a lo largo de este domingo, dado que el plazo para presentar las listas ante la Junta Electoral finaliza el lunes, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de las mismas.

Los dos partidos, como representantes del Frente Amplio, todavía deben repartirse tres puestos en las listas de las coaliciones de las que forman parte, dos al Congreso de los Diputados con la federación Ara Més (Ara Més-Front Ampli) y uno al Senado por Mallorca con el PSIB y MÉS per Mallorca (Acord de Progrés per Mallorca al Senat).

De la lista a la Cámara Baja, el Frente Amplio ocupará los puestos dos y cuatro. EUIB ha celebrado este domingo una asamblea en la que, según ha informado el partido en un comunicado, se han ratificado las propuestas hechas por las organizaciones insulares: Ana Ordoñez por Mallorca, José María García por Menorca y Jorge Roselló y Òscar Rodríguez por Eivissa.

Uno de ellos será quien ocupe uno de los dos puestos reservados para el Frente Amplio, mientras que la o las propuestas de Sumar no han trascendido. Todavía no está claro cómo se los repartirán, pero según las citadas fuentes tratarán de compensar dependiendo de lo que suceda en el Senado.

ESCAÑO COMPARTIDO EN EL SENADO

Para figurar en la lista a la Cámara Alta por Mallorca, la asamblea de EUIB ha propuesto al sociólogo y profesor de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) Francisco González.

González, quien ha sido regidor de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Llucmajor, se disputará el hueco con la propuesta de Sumar, el mediador social Sergio Cerezo.

La candidata principal de la coalición Acord de Progrés per Mallorca al Senat será la socialista Catalina Cladera, mientras que el segundo puesto de salida se lo repartirán el Frente Amplio y MÉS per Mallorca. Es decir, que en el caso de obtener el escaño González o Cerezo lo ocuparían durante la primera mitad de la legislatura y la ecosoberanista Rosa Cursach, durante la segunda.

Las fuentes consultadas han explicado que, en el caso de que González sea el elegido para el Senado, el 'número dos' de la lista a la Cámara Baja sería para Sumar y el 'número cuatro' para EUIB. Si eligen a Cerezo para la Cámara Alta, la distribución en el Congreso se invertiría.

Esquerra Unida, en un comunicado difundido tras su asamblea, ha celebrado que los partidos de izquierdas, pese a su diversidad, hayan sido capaces de ponerse de acuerdo para "reforzar la representación de Baleares en las Cortes Generales".

La cooperación entre organizaciones "con trayectorias e identidades propias", a su parecer, ha permitido articular "una candidatura plural, capaz de sumar sensibilidades y situar las necesidades de la mayoría social en el centro de la acción política".

En este sentido, EUIB ha considerado "fundamental" que, quien salga elegido por el archipiélago, "trabaje para garantizar el derecho a la vivienda, defender los servicios públicos, proteger los derechos de la clase trabajadora, avanzar en la igualdad y mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía".