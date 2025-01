Estarellas confía en llegar a un acuerdo con sindicatos sobre el pago de la deuda a funcionarios

PALMA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Estarellas, ha señalado que el Govern confía en llegar a un acuerdo en las mesas sindicales en relación con el pago de unos 170 millones de euros que el Govern debe a funcionarios de Baleares.

Igualmente, Estarellas ha asegurado que, de no ser así, el Ejecutivo "cumplirá con sus obligaciones" y pagará. Así ha respondido la consellera este jueves en una rueda de prensa, tras ser preguntada por la decisión de STEI, que cuenta con una sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), de exigir ante el tribunal el pago inmediato.

En este sentido, Estarellas ha trasladado el "máximo respeto" hacia el sindicato y sus reivindicaciones, a la vez que ha agregado que la idea era firmar un acuerdo para cumplir el pago de la sentencia.

"Confiamos en alcanzar un acuerdo y, sino, la pagaremos", ha reiterado la consellera, quien ha asegurado que continúan las negociaciones. No obstante, ha dicho que el Govern "no cerrará acuerdos que no se puedan cumplir".