Estarellas niega que el Govern haya empleado dinero público para viajes particulares

PALMA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia y Administraciones Pública, Antònia Maria Estarellas, ha negado que el Govern haya empleado dinero público para viajes particulares y ha aclarado que el jefe de gabinete de la presidenta, Jesús Jurado, "no es un jefe de gabinete eventual, si no nombrado por Consell de Govern".

Estarellas se ha pronunciado así este martes, en el pleno del Parlament, en respuesta a una pregunta del diputado socialista Carles Bona, considerando que, atendiendo a que el jefe de gabinete de Prohens ha sido nombrado por Consell de Govern "y es como un director general" hablar de como se ha pagado su viaje a la Copa de Davis o a una romería en representación de la presidenta "es desvirtuar" porque, a su parecer, "no es derrochar ni usar dinero público para uso particular" y "no rompe ningún tipo de código ético".