El exjuez Castro dice que "desde el punto de vista humano" no se puede "alegrar" de la sentencia del 'procés'

Publicado 14/10/2019 13:49:56 CET

Admite que el fallo no ayuda a "pacificar la cuestión catalana", pero recuerda que "no es misión de los Tribunales sopesar las derivaciones políticas que puede tener una sentencia"

PALMA DE MALLORCA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exjuez José Castro, conocido por su labor como instructor, entre otras causas, del caso Nóos, ha declarado este lunes que "desde el punto de vista humano" no se puede "alegrar" de la sentencia del Tribunal Supremo por el 'procés' independentista en Cataluña.

"Desde el punto de vista humano, que también es procedente, no me puedo alegrar de que personas que han sostenido unos ideales equivocados por un procedimiento que no es correcto resulten condenados a penas tan altas. No puedo alegrarme de una sentencia de este tipo, por muy legal y correcta que sea", ha declarado en el programa 'Els Dematins', de la televisión autonómica balear IB3.

Según Castro, "las penas son duras", puesto que la redacción de los hechos probados no hacía "posibles" determinadas rebajas previstas por el Código Penal para el delito de sedición.

Con todo, el magistrado -que se retiró de la judicatura a finales de 2017- ha considerado que "sería una temeridad" hacer una valoración de la sentencia ya que sólo ha "escuchado titulares por la radio". En este sentido, ha recordado que en el sistema jurídico el Tribunal está "condicionado por las pretensiones de las partes" y "obligado a resolverlas motivadamente".

Para José Castro, la posibilidad de la absolución "siempre está formalmente" pero en este caso era "difícil, por no decir imposible" conjugarla con el mantenimiento de la prisión preventiva "hasta el último segundo".

En cuanto a la calificación como delito de sedición y no como rebelión, Castro ha confiado en la "cualificación profesional muy alta" de los magistrados del Supremo. También ha apuntado que "no cabe imputar" los "alborotos" en la calle "a los políticos que han podido crear" determinadas "esperanzas en el pueblo", sino que para condenar por rebelión "hace falta una violencia de una cierta intensidad y que haya sido instrumentalizada previamente". "Parece ser que el Tribunal entiende que no se ha producido", ha dicho.

El que fuera instructor del caso Palma Arena ha manifestado que él tampoco se inclinaba por esa interpretación. "Nunca he creído que hubiera un delito de rebelión", ha dicho.

"NO ES MISIÓN DE LOS TRIBUNALES SOPESAR LAS DERIVACIONES POLÍTICAS"

Castro ha reconocido que "desde el punto de vista político", la sentencia "no ayuda a pacificar la cuestión catalana, aunque ha manifestado que tampoco sabe "si una sentencia de inferior severidad o incluso absolutoria hubiera podido" hacerlo.

En todo caso, ha recordado que "no es misión de los Tribunales sopesar las derivaciones políticas que puede tener una sentencia". Además, el exmagistrado ha considerado que la del 'procés' es posiblemente la "más trascendental de la democracia", y espera "que no haya más". "Me gustaría que fuera la última que resolviera conflictos de esta naturaleza", ha expresado.

El exinstructor del Caso Nóos ve probable que las defensas acudan al Tribunal Constitucional o incluso al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos -"yo lo haría", ha apostillado- y ha aclarado que la sentencia no puede hacerse extensiva a Carles Puigdemont, que "debería ser juzgado 'ex novo'. No obstante Castro sí cree que si se dicta una nueva orden europea de detención contra Puigdemont, el país llamado a hacer la entrega "no debiera resistirse" a ejecutarla, teniendo en cuenta que la petición ya no provendría de un instructor, sino que "ya es la opinión más autorizada aún si cabe de todo un Tribunal, que ha dictaminado que se han cometido una serie de delitos".

Finalmente, Castro ha rechazado que la Fiscalía esté "sometida" a la voluntad del Gobierno, argumentando que la Abogacía del Estado presentó unas calificaciones distintas a las del Ministerio Fiscal, y ha aplaudido la decisión del Tribunal de no acceder a la petición de Fiscalía de impedir el acceso al tercer grado hasta que no se hayan cumplido al menos la mitad de las penas.