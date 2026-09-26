Fallece una mujer ahogada en la playa de sa Calobra

Archivo - El helicóptero medicalizado del SAMU 061 de Baleares, en un rescate. - CAIB - Archivo

PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 40 años y nacionalidad extranjera ha muerto ahogada este sábado cuando se bañaba en la playa de sa Calobra, en el término municipal de Escorca.

Cerca de las 13.00 horas se ha recibido una llamada que alertaba del incidente, momento en el que los allí presentes habrían empezado las maniobras de reanimación cardiopulmonar, según ha informado el SAMU 061.

Los servicios de emergencia han acudido a esta zona desplazados con un helicóptero medicalizado y una ambulancia de soporte vital avanzado, para continuar con la reanimación. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, los servicios sanitarios no han podido hacer nada por salvarle la vida.