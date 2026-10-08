Ferran Montero, proclamado alcalde de Manacor tras la dimisión de Miquel Oliver

El alcalde de Manacor, Ferran Montero, en el pleno tras su nombramiento - AYUNTAMIENTO DE MANACOR

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora alcalde de Manacor, Miquel Oliver (MÉS per Mallorca), ha hecho efectiva su dimisión en un pleno extraordinario este jueves, que también ha aprobado que Ferran Montero asuma temporalmente el cargo de primer edil.

La sesión plenaria ha comenzado a las 19.00 horas con un discurso de Oliver, en el que ha repasado las principales actuaciones de su mandato, así como cuestiones pendientes, y que ha finalizado con un largo aplauso de todos los miembros de la corporación municipal.

También ha reiterado los motivos de su dimisión, como explicó en una rueda de prensa el pasado martes, subrayando que cierra una etapa para abrir otra, encabezando la lista electoral de MÉS per Mallorca al Consell de Mallorca.

Olvier seguirá como regidor del Ayuntamiento, asumiendo algunas responsabilidades, pero con una dedicación menor para poder centrarse en su candidatura.

El regidor de Promoción Cultura y Educación, Ferran Montero, quien será el candidato de los ecosoberanistas en las próximas elecciones municipales, ha asumido de este modo la alcaldía de municipio, tras la aprobación en el pleno con la mayoría absoluta.

Tras su nombramiento, el nuevo edil ha subrayado la "gran responsabilidad" que supone la asunción del cargo, desde el que, ha asegurado, pedirá al equipo de gobierno que "mantenga la exigencia hasta el último día del mandato".

"Tenemos trabajo por hacer, decisiones por tomar y compromisos que hay que cumplir", ha subrayado, a la vez que ha reivindicado la importancia del respeto entre regidores del equipo de gobierno y de la oposición.