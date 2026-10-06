Miquel Oliver seguirá como regidor de Manacor pero reducirá su dedicación para centrarse en la candidatura al Consell

Archivo - Alcalde de Manacor, Miquel Oliver - MÉS PER MALLORCA - Archivo

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora alcalde de Manacor, Miquel Oliver (MÉS per Mallorca), seguirá como regidor del Ayuntamiento pero con una dedicación menor para poder centrarse en su candidatura a la presidencia del Consell de Mallorca.

Lo ha explicado este martes en una rueda de prensa para anunciar su dimisión, que fue conocida el lunes, y exponer los motivos que le han llevado a tomar la decisión.

Oliver ha asegurado que "llevaba tiempo pensando" en esta posibilidad y que dar el paso "no ha sido fácil", aunque tiene "la tranquilidad y el convencimiento de que es el momento adecuado".

"Me voy de Manacor pero no dejo el Ayuntamiento y, por descontado, tampoco dejo la política. Cierro una etapa para abrir otra", ha señalado el ecosoberanista, quien ha dicho que ser alcalde de su pueblo durante más de siete años ha sido "un privilegio inmenso".

"Han sido años intensos, hemos gobernado en momentos buenos y en otros muy difíciles. Hemos hecho muchas cosas, algunas importantes, otras pequeñas pero también necesarias, hemos desencallado algunas que parecían imposibles. Nos hemos equivocado y también nos han quedado por hacer, porque una de las cosas que aprendes cuando gobiernas es que nunca acabas", ha expuesto.

Esta constatación, ha argumentado, es la que le ha llevado a aceptar que "no puede estar por todos lados" y menos siendo una persona "perfeccionista", como se ha autodefinido.

"Ha llegado el momento del relevo en la alcaldía, un relevo hecho con tiempo, reflexión, tranquilidad y acompañado de un equipo fuerte y cohesionado que me ha acompañado y que seguirá hasta el final del mandato", ha dicho.

La propuesta para relevarle en el cargo será el hasta ahora regidor de Promoción Cultural y Educación, Ferran Montero, quien además será el candidato de MÉS per Mallorca a las próximas elecciones municipales. El cambio de mando, que salvo sorpresa saldrá adelante, tendrá lugar en un pleno extraordinario convocado para este jueves.

"Ferran no llega ahora a la política municipal, hace años que forma parte de este proyecto, conoce el Ayuntamiento, conoce el municipio y ha gestionado áreas importantes. Sabe perfectamente qué significa gobernar y creo que está preparado para esta nueva etapa", ha manifestado Oliver.

Él seguirá como regidor y con responsabilidades municipales, aunque con "una dedicación menor" que le permitirá "afrontar con seriedad la responsabilidad de preparar la candidatura de MÉS al Consell de Mallorca".

La reestructuración del equipo de gobierno y el grado de dedicación de cada uno de sus miembros, ha explicado, será una de las primeras cuestiones que tendrá que acometer el nuevo alcalde cuando asuma la vara de mando. La idea es que Oliver se quede con el área de Cultura.