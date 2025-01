Fidalgo asegura que "muy previsiblemente" se hará un POD específico de catálogo de bienes a proteger a nivel patrimonial

PALMA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, ha asegurado este martes que "muy previsiblemente" se hará un Plan de Ordenación Detallada (POD) específico de catálogo de todos los bienes a proteger a nivel patrimonial de la ciudad de Palma.

Fidalgo se ha pronunciado así, este martes, en una rueda de prensa, donde ha explicado que con esta iniciativa lo que se pretende es que todos los bienes a proteger a nivel patrimonial, bien sean acequias, fachadas, bienes singulares, etcétera, sean protegidos de forma separada del resto de bienes en un Plan de Ordenación Detallada propio del catálogo, que "además incluirá elementos que no se han tenido en cuenta hasta la fecha, como son los caminos públicos".

"Hemos estado trabajando en eso y está bastante adelantado", ha comentado, sin concretar una fecha de cuando podrá estar este POD específico de catálogo aunque esperando que sea "cuanto antes" ya que "este Ayuntamiento trabaja para que esté cuanto antes porque" además, ha subrayado, "es un elemento de certidumbre a nivel jurídico".

Asimismo, a raíz de esta cuestión ha animado a los periodistas a rescatar los informes de la Comisión de Patrimonio del Consell que se hicieron con la redacción del POD destinado al Catálogo de Palma, ya que, a su juicio, son "muy clarificadores" de la "absoluta chapuza" que se hizo con el Catálogo municipal para llegar a aprobar un Plan que "todo el mundo sabía que era manifiestamente mejorable y que, desgraciadamente, pasará a los anales de la historia del urbanismo de la ciudad como en el más nefasto de la historia".

En cuanto al resto de las partes del Plan de Ordenación Detallada, Fidalgo ha afirmado que "se está en el debate sobre sectorializar el POD, es decir, parcelarlo de manera concéntrica", lo que podría suponer que, una vez se apruebe el POD de catálogo, luego se apruebe el del primer ensanche de Palma, y, después, tendría que haber sectoriales de núcleos tradicionales, que "requieren respuestas distintas a tipologías y problemáticas totalmente diferentes".

REPROCHA A MÉS SU DISCURSO "MÁGICO" SOBRE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

Finalmente, el regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos ha reprochado a MÉS per Palma su discurso "mágico" en relación a la lista de los solares y de los espacios para la construcción de equipamientos y servicios públicos.

Fidalgo ha respondido a la portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol, quien este lunes acusó al PP de priorizar los intereses inmobiliarios antes que los barrios de la ciudad, que "no basta que uno enumere en un POD la dotación de servicios a la ciudadanía, porque eso es un papel". "Lo que ha hecho MÉS durante el tiempo que ha gobernado ha sido dibujar en un mapa lo que tenían que ser las cosas" y, ha lamentado, "no destinar ni un solo euro ni un solo gramo de voluntad política a que esos equipamientos municipales fueran posibles".

"Hay que recordar que en la etapa anterior apenas fueron capaces de empezar las obras de tres equipamientos", ha rememorado Fidalgo, afirmando en contraposición que "en los solares dotacionales que suponen la consolidación del plan de choque en materia de vivienda en la ciudad de Palma se va a multiplicar mucho esa cantidad real de puesta a disposición no solo de solares dotacionales con vivienda a precio limitado para todos los palmesanos, sino de los servicios dotaciones para todos los palmesanos".

"Nosotros vamos a hacer vivienda de precio limitado, pero lo vamos a compatibilizar con la dotación de servicios en los barrios de Palma y lo haremos de una manera real, licitándolo durante este año 2025, muy probablemente en el primer trimestre", ha concluido.