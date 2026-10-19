Formentera registra una inundación en la vía pública

FORMENTERA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Formentera ha confirmado que este lunes de madrugada se ha registrado una incidencia por inundación en la vía pública.

Según ha informado la institución en un comunicado, la incidencia tuvo lugar en la calle de Ponent de la Savina a las 03.40 horas.

En total, hasta este domingo a las 22.00 horas se han recibido 56 avisos. Los Bomberos del Consell realizaron unos 40 servicios, de los cuales dos fueron por incendios de origen eléctrico y el resto por inundaciones y caídas de árboles.

Este lunes estarán cerradas instalaciones como el polideportivo o el centro de día, entre otros. También se suspenden las inspecciones de la ITV.

En cuanto a la red viaria, está cerrado un tramo del camino de Can Marroig, aunque no hay ninguna carretera cerrada por ahora. El Consell está revisando los caminos de la isla para detectar posibles afectaciones.