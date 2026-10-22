La Fundación Bit abre la convocatoria para participar en el congreso tecnológico '4 Years From Now' - CAIB

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Bit ha abierto la convocatoria de inscripciones para participar en el congreso tecnológico '4 Years From Now', celebrado en el Mobile World Congress en Barcelona y que reúne a las empresas emergentes más prometedoras con fondos de inversión, corporaciones internacionales y líderes del sector tecnológico.

A través de esta convocatoria, la Fundación Bit ofrece a las empresas emergentes de Baleares la posibilidad de dar visibilidad a sus proyectos y acceder a un entorno de 'networking', tanto para captar financiación como para generar oportunidades de colaboración y negocio, según ha señalado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación.

Las empresas seleccionadas dispondrán de acceso gratuito al evento, un espacio propio en el estand de Baleares y la oportunidad de realizar prestaciones y participar en las competiciones del certamen, que tendrá lugar del 1 al 4 de marzo de 2027 en la Fira de Barcelona.

Los interesados podrán inscribirse hasta el viernes 30 de octubre a través del formulario de registro disponible en la página web de la Fundación Bit, aportando una presentación 'pitch deck'. El 13 de noviembre se comunicarán las empresas seleccionadas.

La Fundación Bit asistió el año pasado para impulsar los 'hubs' de innovación balear, pero ésta es la primera vez que la entidad y el Govern cuentan con un estand propio. Según la Conselleria, ello supone una oportunidad para empresas emergentes de Baleares en un evento de referencia internacional.

En la pasada edición, hubo la presencia de numerosas empresas innovadoras como Anyformat o Wireless DNA, y representantes institucionales y patronales de las Islas, lo que permitió consolidar el ecosistema tecnológico balear como plantel de talento y proyectos altamente competitivos en el escaparate global del sector móvil y digital.

Esta acción forma parte del Plan de Atracción y Fidelización de Empresas y Talento del ParcBit, a través del cual se articulan programas de asesoramiento y acompañamiento personalizado a compañías basadas en el conocimiento.

Estas iniciativas, vinculadas estrechamente a la incubadora de base tecnológica Emprenbit (presente en ParcBit y CentreBit de Menorca y Eivissa), facilitan a las empresas alojadas, ya cualquier otra interesada, el acceso directo a redes de 'networking' y foros especializados de alto nivel.