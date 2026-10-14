La Fundación BIT y CaixaBank colaboran para reforzar los emprendimientos tecnológicos de Baleares

La Fundación BIT y CaixaBank colaboran para reforzar el ecosistema emprendedor e innovador de Baleares - CAIB

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Balear de Innovación y Tecnología (BIT) y CaixaBank DayOne han formalizado este miércoles un acuerdo de colaboración destinado a estrechar la cooperación, la promoción y el desarrollo del emprendimiento de base tecnológica en el archipiélago.

La Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación ha explicado en un comunicado que con este convenio, las entidades se unirán para ofrecer "nuevas oportunidades y soluciones" a los proyectos y empresas emergentes integradas en el programa de apoyo a la creación de empresas de base tecnológica (Emprenbit), presentes tanto en el ParcBIT de Mallorca, como en el CentreBit Menorca y el CentreBit Eivissa.

Las empresas emergentes vinculadas a los centros de innovación de la Fundación BIT tendrán acceso a productos y facilidades para acceder a soluciones financieras específicas de CaixaBank DayOne.

Asimismo, el convenio dará acceso coordinado a los centros de DayOne por parte de la Fundación BIT, y facilitará la cesión de espacios del ParcBIT para la realización de acontecimientos y encuentros del ecosistema emprendedor.

También se fomentará la cultura innovadora, con foros de debate, encuentros con inversores e iniciativas como las jornadas 'Tramuntana Talks', que se celebrarán este noviembre.

El acto también ha contado con la presentación de la 20 edición de los Premios EmprendeXXI, "una convocatoria de referencia para el tejido de base tecnológica". De hecho, la gerente de los Premios Emprende, Paloma Mas, ha animado todos los emprendedores y empresas emergentes de Baleares a preparar sus candidaturas.

Con la firma de este acuerdo, se pone de manifiesto "el papel fundamental" del programa Emprenbit "como motor de dinamización del tejido empresarial balear y eje vertebrador para la creación y consolidación de empresas de alto valor añadido y base tecnológica".