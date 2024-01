Fuster dice que el Consell no renunciará a gestionar agricultura pero debe suponer "un avance para el administrado"

"No vamos a hacerle a agricultura el 'Negueruela' que ustedes le hicieron al turismo, porque vaya gol que nos metieron"



PALMA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Presidencia del Consell de Mallorca, Antoni Fuster, ha asegurado este jueves que la institución no renunciará "a ninguna competencia que pueda gestionar", en particular la de agricultura, pero ha subrayado que el traspaso debe suponer "un verdadero avance para el administrado".

Así se ha expresado Fuster en respuesta a una pregunta del conseller del PSIB Javier de Juan durante el pleno del Consell.

El titular de Presidencia ha subrayado que para recibir las competencias de agricultura harán "una negociación poniendo todos los elementos encima de la mesa", además de "escuchar al sector implicado" y garantizar que "vengan bien dotadas": "lo que no han hecho ustedes en estos últimos ocho años que han estado de vacaciones", ha apostillado Fuster al socialista.

Así el conseller ha remarcado que al llegar al gobierno insular no han "encontrado ningún proceso iniciado sobre la competencia de agricultura". "Un traspaso de competencia es algo muy serio. No es ponerse una medalla y tener un titular al día siguiente. No vamos a hacerle a agricultura el 'Negueruela' que ustedes le hicieron al turismo, porque vaya gol que nos metieron", ha zanjado.