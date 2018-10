Futbolista, veterinaria, policía o profesor, las profesiones deseadas por los niños de Baleares

Publicado 01/08/2018 11:27:37 CET

Los niños de Baleares escogen a Leo Messi como jefe ideal mientras que las niñas prefieren no tener ningún jefe

Las profesiones deseadas por los niños de Baleares son futbolista, policía y profesor, mientras que las niñas quieren ser profesoras, veterinarias y médicas, según los datos de la XIV encuesta 'Qué quieres ser de mayor', realizada por Adecco.

En concreto, un 16,8% de los niños de las Islas sueñan con ser futbolista, el 11,5% quiere ser policía y el 10,2% profesor. Les siguen los niños que quieren ser youtuber (8,6%), arquitecto (4,8%), ingeniero (4,1%), médico (3,4%), bombero (3,1%), veterinario (2,9%) e informático (2,5%).

En cuanto a las niñas, el 27,8% quiere ser profesora, el 15,4% veterinaria y el 10,2% médica. Les siguen las niñas que quieren ser policía (6,1%), peluquera (5,3%), cantante (4,4%), dentista (3,6%), actriz (2,8%), gimnasta (2,1%) e ingeniera (1,7%).

Además de estas profesiones, el informe de Adecco reseña otras más anecdóticas como ser entrenador de delfines, acróbata, cuidador de perros, famoso de una serie, estilista de uñas, fabricante de juguetes, mariachi o rockera.

En cuanto a lo que no quieren ser en el futuro, la profesión de político es la que menos adeptos tiene (un 20,5% de los encuestados no querría serlo de mayor), seguida de barrendero (15,8%), cualquier otro empleo que no sea el que quieren desempeñar de mayores (14,2%), enfermero (8,6%), camarero (5%) o bombero (4,1%). Además, los menores encuestados rechazan ser ladrones, reyes, cabreros, alcaldes o presentadores de conocidos reality shows.

EL EMPLEO DEL FUTURO, MÁS TECNOLÓGICO

En cuanto al empleo del futuro, en Baleares un 33,5% (tanto niños como niñas) piensa que los trabajos serán más tecnológicos, con robots, y trabajo sólo con Internet; un 24,1% no sabe cómo serán pero es optimista (serán "más chulos", "mejores que ahora", "más fáciles de hacer", o "pagarán más").

En cambio, un 11,9% tiene una visión pesimista (serán "muy aburridos", se trabajarán más horas, muy difíciles, "no habrá trabajo porque lo harán los robots", serán agotadores...).

También hay un 9,2% que piensa que todo será igual que ahora, sin cambios sustanciales, y un 3,3% piensa simplemente que será diferente aunque no saben explicar por qué.

En menor medida, los jóvenes de más edad han nombrado temas como la conciliación o la igualdad salarial entre hombres y mujeres y han señalado que gracias a la tecnología serán más flexibles en cuanto a la ubicación y el horario, que hombres y mujeres cobrarán lo mismo; y que cada vez se trabajará menos en la oficina y más en casa.

Si además se les pregunta directamente por cómo será la convivencia entre la inteligencia artificial y los robots con las personas, un 59,1% opina que en el futuro hombre y máquina trabajarán codo con codo en igualdad de condiciones, aventurando plantillas mixtas.

Otro 24% piensa que todo seguirá igual que ahora y un 14,5% cree que habrá más robots que personas trabajando. El resto no sabe qué sucederá y un 1,1% de los encuestados piensa que en el futuro no habrá robots.

LOS NIÑOS ESCOGEN A MESSI COMO JEFE Y LAS NIÑAS PREFIEREN NO TENER JEFE

En cuanto al jefe ideal con el que trabajar en el futuro, la mayoría de los niños de Baleares se decanta por Leo Messi (14,7%), Cristiano Ronaldo (11,8%) o no tener jefe (7,8%). Les siguen los niños que escogen como jefe ideal a Rafa Nadal (7,4%), Pablo Motor (5,1%), Andrés Iniesta (4,6%), Shakira (4,2%), Jorge Lorenzo (3,9%), Zinedine Zidane (2,8%) y Pau Gasol (2,1%).

En cambio, las niñas prefieren no tener jefe (12,4%), o eligen a Shakira (10,9%), Pablo Motos (7,9%), Aitana (6,3%), Cristiano Ronaldo (5,8%), David Bisbal (5,2%), Rafa Nadal (4,7%), Samantha Vallejo-Nágera (4,1%), Almudena Cid (3,6%) y Ariana Grande (2,7%).

Fuera de esta lista de los más votados han aparecido otros jefes como periodistas -Matías Prats-, científicos como Stephen Hawking, políticos como Mariano Rajoy, pintores como Picasso, estrellas del deporte estadounidense -Lebron James, Michael Jordan-, dibujos animados -Pocoyó, Elsa de 'Frozen', Bob Esponja-, o personajes de ficción como Sheldon Cooper. Este año, algunos youtubers como 'El Rubius' también aparecen entre las preferencias infantiles.

BUEN AMBIENTE LABORAL, CLAVE PARA LA FELICIDAD EN EL TRABAJO

La encuesta de Adecco también revela que los niños de Baleares piensan que lo más importante para ser feliz en el trabajo es tener buen ambiente laboral y compañerismo (24,8%); poder desarrollar la vocación propia y dedicarse a lo que les gusta (18,7%); y contar con buen salario (12,3%).

Les siguen como claves para la felicidad en el trabajo la buena actitud (10,4%), recibir buen trato (7,1%), divertirse en el trabajo (6,6%), buen horario (5,7%), buen jefe (4,5%), reconocimiento de superiores y colegas (3,3%) y contar con material adecuado (2,4%).

Sobre cuánto dinero querrían ganar el día de mañana, los niños eligen una cantidad millonaria como primera opción (25,2%): muchos sueñan con ser futbolistas y entonces piden que les paguen "35 millones de euros por temporada". La segunda opción se queda en un sueldo medio de entre 3.000 y 5.000 euros al mes (9,7%).

En cambio, las niñas votan en mayor medida un salario que va entre los 500 y los 1.000 euros mensuales (13,6%) y después suben a un salario medio de entre 2.000 y 3.000 euros (12,1%).

Hay respuestas de todo tipo: "quiero ganar infinito", "mucho dinero", "lo suficiente para mantener a mi familia", "por lo menos 40 euros al mes", "da igual mientras no sean 20 euros", "un sueldo realista: 10.000 euros al mes" o "ganar como un catedrático".

CÓMO BUSCARÁN TRABAJO

El 42,1% de los jóvenes y niños encuestados en Baleares afirma que buscará trabajo por Internet, moviendo su currículum en redes sociales, aplicaciones móviles, portales de empleo, webs, y grabando y difundiendo sus propios vídeos. Otro 31,7% lo hará entregando en mano su CV a los centros de trabajo que sean de su interés.

Solo un 5,3% piensa que la mejor manera será apuntándose al paro y un 6,6% combinaría estas tres opciones. Pero también los hay que recurrirían a sus contactos personales(3%) "pidiendo ayuda a mis amigos", "a través de conocidos", o "pediría trabajo donde papá".

Un 2% lo haría a través de prácticas formativas u opositando, y un 1% montaría su propia empresa. El resto aún no tiene claro cómo tendrá que enfrentarse a esa etapa de su vida.

En una entrevista personal, el 31,4% afirma que destacaría sus rasgos personales, el 17,6% sus habilidades y competencias y el 12,2% su actitud. Les siguen un 9,6% que no lo saben, 8,4% que destacarían otros datos personales y el 4,1% que resaltaría su vocación. Completan la lista la descripción física (3,3%), formación y cursos (2,9%), compañerismo (2,2%), aficiones (1,7%) y cosas negativas (1,3%).

¿QUÉ HARÁS CUANDO TE JUBILES? "VIAJAR"

Este año, tanto chicos como chicas de Baleares prefieren dedicar la tercera edad a viajar: así lo afirma el 20,8% de ellas y el 19,5% de ellos.

Tras esta opción, los chicos baleares eligen como segunda posibilidad pasar tiempo con la familia, en especial, cuidando a los nietos (11%), vivir tranquilamente (9,3%), hacer deporte (8,2%), practicar aficiones (7,9%),jardinería o huerto (6,3%) o divertirse (5,8%) y hacer tareas del hogar (5,2%).

Ellas escogen en segundo lugar pasar la jubilación cuidando de la casa (14,3%), estar con la familia (10,8%), hacer actividades relacionadas con manualidades o creatividad (9,1%), vivir tranquilamente (7,7%), hobbies (5,3%), descansar (4,7%) y divertirse (3,9%).

Adecco ha preguntado a la infancia de Baleares quién se encarga de hacer las tareas en casa y un 50,5% de ellos dice que exclusivamente mamá, un 46,7% dice que sus progenitores se reparten las tareas y sólo un 1,3% dice que es papá quien más hace. El resto dice que ninguno hace nada.