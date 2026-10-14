Ginard visita Ariany para conocer las propuestas del municipio en materia turística. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo del Consell de Mallorca, Guillem Ginard, acompañado del director insular de Turismo para la Gobernanza y la Sostenibilidad, Pedro Mas, han visitado Ariany para conocer de primera mano las necesidades, las inquietudes y las propuestas del Ayuntamiento en materia turística y para valorar las actuaciones que contribuyen a mejorar el municipio y a diversificar la oferta de la isla.

La visita se enmarca en la voluntat del Consell de Mallorca por reforzar el papel de los municipios en el desarrollo de un modelo turístico que reconozca la riqueza, la diversidad y las particularidades de cada territorio, según ha explicado en un comunicado la institución insular.

Ginard ha destacado la importancia de dar protagonismo a los municipios y continuar trabajando por una oferta turística más diversa, vinculada al territorio y capaz de dar a conocer la Mallorca auténtica durante todo el año.

El conseller insular ha remarcado también que la diversificación turística pasa necesariamente por dar visibilidad a los atractivos de todos los municipios y generar oportunidades a partir de los recursos que los hacen únicos.

"Nuestra apuesta es por un turismo que descubra el territorio, que valore el patrimonio y el paisaje, que contribuya a dinamizar la economía local y que ayude a repartir las oportunidades en toda la isla. Por eso, los ayuntamientos son unos aliados imprescindibles y queremos continuar trabajando a su lado", ha afirmado.

PROYECTOS DE MEJORA TURÍSTICA EN EL MUNICIPIO

Ariany ha ejecutado tres proyectos con financiación del Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos (CBAT), que contribuyen tanto a mejorar los servicios y los espacios públicos como a enriquecer las posibilidades de disfrutar del municipio a través de la naturaleza, el paisaje y el patrimonio.

Entre las actuaciones ejecutadas, destaca el proyecto de rutas cicloturísticas de Ariany, que contribuye a reforzar la oferta vinculada al turismo depotivo y a favorecer el descubrimiento del municipio y de su entorno a un ritmo diferente, en contacto con el territorio.

Asimismo, se han pavimentado y señalizado rutas excursionistas y paisajísticas, acción que facilita el recorrido por los itinerarios del municipio y realza sus atractivos naturales y paisajísticos.

El tercer proyecto corresponde a la supresión de barreras arquitectónicas, la sustitución de la red de agua potable y el embellecimiento de las calles de Atotxa, Forà y Dameto.

El objetivo es mejorar la accesibilidad, renovar infraestructuras básicas y dignificar los espacios urbanos, con beneficios directos para la calidad de vida de los residentes y para las personas que visitan el municipio.

Estas inversiones ejemplifican la voluntad de impulsar acciones que reviertan en el territorio y que, a la vez, contribuyan a consolidar una oferta turística más diversificada, conectada con los valores locales y respetuosa con la identidad de cada pueblo.

"Invertir en los municipios es invertir en Mallorca. Las actuaciones que mejoran la accesibilidad, los servicios públicos y los itinerarios para descubrir el territorio benefician a los residentes y también a los visitantes. Queremos que la riqueza turística de Mallorca se construya a partir de las particularidades de cada pueblo, sin perder aquello que lo hace especial", ha afirmado el conseller insular.

Por su parte, el alcalde de Ariany, Joan Ribot, ha agradecido la visita del conseller insular y la disposición del Consell de Mallorca por conocer de primera mano la realidad de los municipios.

También ha destacado la importancia de disponer de recursos que permitan impulsar proyectos útiles para el pueblo, mejorar los servicios y dar a conocer sus atractivos.

Este encuentro forma parte de la línea de trabajo de la Dirección Insular de Gobernanza del Consell de Mallorca para mantener una interlocución permanente con los ayuntamientos, detectar las necesidades de cada territorio e impulsar una política turística coordinada que tenga en cuenta tanto las oportunidades de desarrollo como las particularidades de cada municipio.