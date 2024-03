El GOB alerta de la construcción de 13 piscinas sin licencia en un agroturismo de Ciutadella

MENORCA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El GOB ha alertado este lunes sobre la construcción de 13 piscinas sin licencia en un agroturismo situado en el sur de Ciutadella y, según ha dicho, el Consorcio de Disciplina Urbanística del Consell Insular de Menorca ya ha abierto un expediente.

Los ecologistas han recordado que hace cerca de un año pusieron en conocimiento del Consorcio de un "considerable" movimiento de tierras y obras en el agroturismo, que finalizó con las 13 piscinas ilegales, además de la construcción de un nuevo aparcamiento de 1.400 metros cuadrados y la apertura de un acceso vial.

"La inspección ha confirmado ahora que se trata de actuaciones sin título habilitante y se ha abierto expediente", han subrayado desde la entidad.

En este sentido, han criticado que "la protección institucional a los infractores está provocando la repetición de casos" y han hecho hincapié en que este caso recuerda al de las piscinas ilegales del agroturismo de Torre Vella. "Tres años después de la resolución sancionadora (más de cuatro desde la denuncia), las piscinas siguen operativas", han lamentado.

En el caso de Torre Vella, desde el GOB han criticado que "el Ayuntamiento de Alaior aún no ha decidido si son o no legalizables y no nos permite consultar ni el expediente urbanístico municipal ni el expediente ambiental del Consell de Menorca". Por ello, la entidad ha puesto el caso en manos de abogados especializados.

El GOB ha considerado que "estas actitudes institucionales, claramente protectoras de quienes cometen infracciones, animan a que se repitan incidentes similares". "Si la respuesta institucional hubiera sido contundente en el primer caso detectado, sería más difícil que se repitieran casos como el que hoy se vuelve a denunciar", han concluido.