El Govern abonará más de 140.000 euros de ayudas a taxistas y VTC por los efectos de la Guerra de Irán y Oriente Medio

Archivo - Turistas junto a varios taxis en Formentera. - CONSELL DE FORMENTERA - Archivo

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha publicado las últimas dos resoluciones de pago de las ayudas al sector del transporte para paliar el encarecimiento del combustible y los efectos de la guerra en Oriente Medio, con las que abonará más de 140.000 euros a taxistas y vehículos de alquiler con conductor (VTC).

Con esta resolución, el Ejecutivo ha autorizado el pago de casi 1.200 ayudas por un importe global de 6,4 millones de euros entre las diferentes líneas de ayudas, según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en una nota de prensa.

Los dos pagos, publicados este sábado en el BOIB, se dirigen a empresas y autónomos del taxi, con 520 ayudas por importe de cerca de 112.000 euros, y de los VTC, con 30 ayudas por casi 29.000 euros.

Estas ayudas se añaden a las ya resueltas de las líneas para empresas de transporte de mercancías --268 ayudas por cerca de 5,3 millones--, trabajadores autónomos de transporte de mercancías --288 ayudas, más de 553.000 euros-- y empresas del transporte discrecional de pasajeros en autobús --61, por más de 393.000 euros--.

En la distribución por islas, del total de ayudas a Mallorca le corresponden 1.059 ayudas por 5,7 millones, a Menorca 36 ayudas por cerca de 268.000 euros, a Eivissa 67 ayudas por una cuantía de más de 276.000 euros y, en el caso de Formentera, se han resuelto los pagos de cinco ayudas por un importe de cerca de 136.000 euros.

En total, durante la tramitación de las diferentes líneas de ayudas habilitadas en los ámbitos del transporte, el Govern ha estimado hasta ahora casi 1.300 solicitudes de ayudas --el 91 % del total-- por importe de cerca de 8,2 millones de euros, en las que ya se incluyen todas las convocatorias.

La semana pasada se publicaron propuestas de concesión en las líneas para las pequeñas y medianas empresas de distribución que realizan transporte privado complementario de mercancías --68 ayudas-- y para desguace de vehículos de transporte como camiones y autobuses, con 50 ayudas.

En total, entre las siete convocatorias de ayudas al sector del transporte derivadas de la guerra en Oriente Medio, el Govern ha recibido 1.440 solicitudes, correspondientes a un total de 7.636 vehículos.

Con estas convocatorias, que se abrieron el pasado mes de julio, el Govern destina casi 10 millones de euros en ayudas a empresas y autónomos en todas las islas, con vehículos dedicados al transporte de mercancías y de pasajeros, entre camiones, autobuses, taxis y vehículos con conductor (VTC), entre otros.