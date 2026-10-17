El Govern activa la alerta naranja del Plan Meteobal en las Pitiusas por lluvias y tormentas

Reunión del Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal. - CONSELLERIA DE PRESIDENCIA

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal ha decidido activar la alerta naranja por lluvias y tormentas en Eivissa y Formentera, mientras que en Mallorca será amarilla por lluvias y fenómenos costeros.

Este organismo se ha reunido de nuevo este sábado al mediodía para hacer seguimiento del episodio de lluvias y tormentas que afectará a Baleares durante las próximas horas y los próximos días, según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local.

Al mismo tiempo, la Dirección General de Emergencias e Interior ha pedido a la población que actúe con prudencia y precaución durante las próximas horas, además de seguir los consejos de autoprotección y mantenerse informada de la previsión y de la situación meteorológica a través de los canales oficiales de información.

Asimismo, han recomendado evitar las actividades al aire libre durante las horas en las que se prevén las lluvias más intensas, especialmente cuando coincidan con los avisos naranjas de la Aemet. También han solicitado que se eviten los desplazamientos innecesarios y, en caso de que sean imprescindibles, circular por vías seguras y evitar torrentes, zonas inundables y lugares donde puedan producirse escorrentías de agua.

La Aemet ha pronosticado lluvias intensas acompañadas de tormentas en Eivissa y Formentera a partir de esta noche del sábado y durante la madrugada del domingo. La mayor intensidad se espera a partir de la mañana del domingo.

Las lluvias serán persistentes durante toda la jornada, con periodos intermitentes de intensidad que podrían dejar precipitaciones de hasta 50 litros por hora y acumulaciones que podrían alcanzar los 160 litros en cinco o seis horas. Esta situación en las Pitiusas podría prolongarse durante el lunes, con intermitencias y variaciones de intensidad.

En cuanto a Mallorca, la previsión de la Aemet es que las lluvias comiencen el domingo a partir del mediodía, con intensidades propias del aviso amarillo --entre 20 y 30 litros por hora--.

Las precipitaciones podrían intensificarse durante la madrugada y la mañana del lunes, especialmente en el sur y el este de la isla, y alcanzar unos 50 litros por hora. En este caso, a diferencia de las Pitiusas, el paso de las tormentas sería más rápido y, previsiblemente, no serían estacionarias.

En Menorca, las lluvias llegarían más tarde y, previsiblemente, con menor intensidad, a partir de la tarde-noche del domingo y durante la jornada del lunes. Este episodio de lluvias y tormentas en Baleares podría prolongarse hasta el martes.

El Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal se volverá a reunir este domingo a las 12.00 horas para evaluar la previsión meteorológica más inmediata, especialmente de cara a la noche del sábado y a la jornada del domingo, así como para avanzar en el análisis de la previsión para los próximos días.

La Dirección General de Emergencias e Interior realizará un seguimiento permanente del episodio y mantiene abierta la comunicación con la Aemet para conocer y valorar su evolución y los nuevos pronósticos.

Ante esta previsión, se mantendrá prevenidos a todos los servicios de emergencias para que puedan intervenir si fuera necesario. Al mismo tiempo, pide a la población prudencia y precaución ante el episodio de lluvias intensas previsto para los próximos días.

Entre los consejos de autoprotección que han planteado para las personas que están en casa figuran medidas para evitar que el agua entre en la vivienda, el cierre de puertas y ventanas, la retirada del exterior los objetos que puedan ser arrastrados por el agua o el viento, la desconexión del interruptor general de la electricidad y eñ cierre de las llaves de paso si existe riesgo de que el agua entre en la vivienda. También se ha reclamado que no se baje a sótanos, garajes ni otras zonas bajas o inundables.

Para las personas que están en la calle o se tiene que desplazar, han solicitado que se eviten los desplazamientos innecesarios y, si son imprescindibles, extremar las precauciones. No atravesar zonas inundadas, ni a pie ni en vehículo, alejarse de los torrentes, las zonas bajas y los puntos susceptibles de acumular agua; y no aparcar ni parar los vehículos en zonas inundables, puentes, vados o desembocaduras.