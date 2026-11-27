Archivo - Albergue de La Victòria, en Alcúdia. - CAIB - Archivo

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado al Instituto Balear de la Juventud (IBJove) a destinar un gasto plurianual de un máximo de 11,4 millones de euros a la contratación del proyecto básico y de ejecución de la reforma integral del albergue de La Victòria.

Este contrato contempla la ejecución de las obras, el equipamiento y el mobiliario, según ha señalado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

La instalación es propiedad del Ayuntamiento de Alcúdia y está gestionada por el IBJove. Ubicado en un área natural de especial interés (ANEI), el único albergue público de Mallorca cuenta con una trayectoria de más de 60 años ofreciendo servicios de alojamiento y actividades educativas a niños, jóvenes, entidades juveniles y centros educativos.

Con una capacidad de unas 200 plazas, se ha consolidado como un referente en el ámbito del ocio educativo y la educación en valores, ha subrayado el Govern.

El proyecto básico y de ejecución de reforma integral del albergue fue declarado de interés autonómico el 12 de septiembre de 2025, lo que supone un impulso para la desestacionalización del servicio, que podrá funcionar durante todo el año y contribuir a ofrecer alternativas educativas y sociales más allá de la temporada turística.