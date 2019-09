Govern, Cort y las navieras abren vías de negociación para limitar las llegadas de cruceros

Publicado 11/09/2019 17:23:20 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una delegación balear con representantes del Govern, Cort y las navieras ha mantenido encuentros esta semana con las principales compañías de cruceros del mundo en la Feria Internacional de Cruceros de Hamburgo (Seatrade Europe 2019) para trasladarles las intenciones del Govern de limitar la llegada de cruceros.

Según ha informado la Conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo este miércoles en una nota de prensa, esta delegación está encabezada por el representante de este departamento, Iago Negueruela, junto con el alcalde de Palma, José Hila, el presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Joan Gual de Torrella, y la directora general de Turismo, Rosana Morillo.

Las partes han iniciado las vías de negociación en Hamburgo y han fijado un calendario de reuniones en los próximos meses con el objetivo de lograr una regulación "efectiva y real" de las llegadas de los cruceros al puerto de Palma.

El Govern pretende fijar un techo al turismo de cruceros que sea "sostenible social y económicamente", tal y como quedó establecido en los acuerdos de gobernabilidad suscritos al inicio de la legislatura.

El conseller Negueruela, se ha mostrado "muy satisfecho" tras las reuniones con las principales navieras y ha recordado que el objetivo es "buscar un nuevo marco que permita ordenar un turismo que es muy importante, para que el visitante se sienta cómodo".

Por su parte, el alcalde de Palma, José Hila, ha manifestado que la estrategia turística de la ciudad está "basada en la calidad, no en la cantidad" y ha apuntado que un destino que se masifique "no será bueno ni para las compañías ni para la ciudad". Ha defendido, además, que "no se deben sobrepasar ciertos límites, porque al turista empezaría a no gustarle el destino".

La feria Seatrade Europe se celebra cada dos años en la ciudad alemana de Hamburgo y esta ha sido la primera vez que el Govern ha asistido. Entre las reuniones que la delegación balear ha mantenido con el sector de cruceros destacan los encuentros con directivos de la Asociación Internacional de Líneas de Crucero (CLIA) y con navieras como Royal Caribbean, Scenic Cruises, Sea Cloud o Hapag Lloyd.

El Govern también se ha reunido con consignatarios de Baleares para conocer sus inquietudes y preocupaciones sobre el futuro de la industria de cruceros en la Comunidad.