El Govern destina 5 millones de euros a impulsar las inversiones empresariales en innovación.

PALMA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación ha convocado ayudas para la innovación empresarial mediante una subvención a los costes financieros de la financiación de inversiones en innovación, por importe de cinco millones de euros.

Así lo ha explicado el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, durante la presentación de la nueva Línea ISBA Innovación, que ha tenido lugar este miércoles en la sede de la entidad.

En el acto, al que han acudido representantes de varias entidades económicas y empresariales, también han participado el secretario autonómico de Innovación y Sociedad Digital, Antoni Carmona; la directora general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio, Susana Pérez, y el presidente de ISBA, Eduardo Soriano.

Este apoyo de cinco millones de euros específico para la innovación forma parte de la convocatoria de ayudas a empresas para cubrir las comisiones por apertura y de estudio, los intereses y el coste del aval de sociedades de garantía recíproca, de operaciones de financiación de liquidez y de inversiones productivas y en innovación.

En el marco de esta convocatoria de ayudas que cada año convoca la Conselleria por medio de la Dirección General del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio, las subvenciones a operaciones en innovación son las que tienen las mejores condiciones de ayuda, respecto del resto de operaciones subvencionadas.

Para poder obtener estas ayudas las empresas tienen que ser pequeñas o medianas empresas que quieran llevar a cabo una inversión en innovación en centros productivos ubicados en las Islas y la financien por medio de una operación financiera avalada por una sociedad de garantía recíproca como ISBA.

El objeto subvencionado es la operación de financiación (préstamo), no la inversión en sí, dado que la finalidad de la línea de ayudas es facilitar el acceso a la financiación de las pymes de las Islas. La ayuda de la Comunidad Autónoma contribuye al hecho de que las pymes puedan obtener financiación con un coste inferior al que obtendrían al mercado.

CRITERIOS

El carácter innovador de la inversión lo verificará la Dirección General de Investigación, Innovación y Transformación Digital, teniendo en cuenta criterios como el grado de innovación, la calidad científico-técnica, el potencial de mercado y que esté en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El hecho que la Dirección General de Investigación, Innovación y Transformación Digital no aprecie el carácter innovador del proyecto de inversión no implica que no se pueda formalizar la operación y solicitar la ayuda a los costes financieros en otra categoría de ayuda que prevé la convocatoria mencionada.

Las operaciones de financiación tienen que estar formalizadas entre el 1 de diciembre de 2023 y el 30 de noviembre de 2025. Las solicitudes de la ayuda se pueden presentar hasta el 5 de diciembre de 2025. Las ayudas pueden ser objeto de cofinanciación con cargo en el Programa FEDER 2021-2027.

Contacto con ISBA

La operación de financiación que se tiene que subvencionar también puede ser en forma de préstamo del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI). En este caso, también tendrá que ser avalado por una sociedad de garantía recíproca como ISBA, SGR, para poder optar a la ayuda a los costes financieros de la Comunidad Autónoma.

Una vez esté formalizada la operación de préstamo y el aval, se puede solicitar la ayuda a los costes financieros de la Comunidad Autónoma, también por medio de ISBA como la entidad colaboradora para la gestión de las ayudas, que apoya a las empresas con toda la tramitación administrativa.

De la operación de préstamo se pueden subvencionar intereses y comisiones por apertura con la entidad de crédito, así como el coste del aval y comisión de estudio con la sociedad de garantía recíproca. Las ayudas se calculan sobre un importe financiado máximo de un millón de euros, el periodo subvencionado es de hasta los primeros cinco años de la operación de préstamo y el tipo de interés subvencionado es del tres por ciento.

Con la ayuda de la CAIB, el empresario se puede ahorrar una parte significativa de los costes financieros de la operación. Este ahorro varía en función del importe financiado, el plazo de la operación y el tipo de interés del contrato.