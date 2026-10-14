El Govern y la Fundación Secretariado Gitano firman un convenio para favorecer la igualdad de oportunidades - CAIB

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern y la Fundación Secretariado Gitano han firmado un convenio instrumental para desarrollar un proyecto para mejorar la inclusión social, educativa y laboral de la población gitana, especialmente de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.

El acuerdo, según ha informado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en una nota de prensa, concreta los compromisos adquiridos entre ambas partes para llevar a cabo el proyecto 'Actuaciones con población gitana en el marco de los Programas FSE Plus' en los años 2026 a 2029.

Este proyecto, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), contempla los programas 'Acceder', 'Acceder Joven' y 'Promociona: de la escuela al empleo', para mejorar la inclusión social, educativa y laboral de la población gitana, especialmente de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.

Cuentan por ejemplo con itinerarios integrales de inserción sociolaboral, actuaciones de orientación y formación para jóvenes, así como medidas de apoyo educativo para prevenir el abandono escolar y fomentar la continuidad formativa.

Son proyectos integrales, ya que contemplan itinerarios personalizados con especial atención a mujeres y jóvenes del colectivo gitano.

El convenio tiene en cuenta que, para garantizar una intervención integral y adaptada a las necesidades de las personas participantes, la Fundación Secretariado Gitano coordine el programa con diferentes administraciones y servicios públicos, como los servicios sociales comunitarios, Palma Activa, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), el Servicio de Empleo de Baleares (SOIB) y los centros educativos.

También se priorizará la intervención comunitaria y la coordinación específica en los barrios de Palma con mayor presencia de población gitana.

Las personas destinatarias del programa deben encontrarse en alguna de las situaciones con necesidad de atención prioritaria y, específicamente, con dificultades de integración social vinculadas a condiciones laborales precarias, desempleo y pobreza y en situación de discriminación por razón de sexo, lugar de procedencia, discapacidad, enfermedad, etnia, cultura o religión, entre otros.

El proyecto 'Actuaciones con población gitana en el marco de los Programas FSE Plus' cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros, de los que la Conselleria aporta 458.600 euros por cuatro años, según el acuerdo del Consell de Govern de este verano.