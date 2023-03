Govern y Gobierno apuestan por "profesionalizar equipos directivos" y se comprometen a "una mayor autonomía" de centros

PALMA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear y el Gobierno de España han apostado este viernes, en el I Congreso Estatal de la Función Directiva, por "profesionalizar los equipos directivos" y se han comprometido a ofrecer "una mayor autonomía" de centros.

Así lo han manifestado en sus intervenciones en la inauguración del Congreso, celebrado en la Universitat de les Illes Balears (UIB), la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría; la presidenta del Govern, Francina Armengol, y el conseller de Educación y Formación Profesional, Martí March.

La ministra Alegría ha sido la primera en reconocer que el sistema educativo español "depende de la calidad de los docentes pero también de los equipos directivos". "A esta segunda palanca de calidad", ha precisado, "no se le había dado hasta ahora la importancia que merece, atendiendo que la función directiva es compleja, porque debe dar respuesta a distintas tareas y no todas de carácter pedagógica, lo que lleva a alargar las jornada, incluso fuera del horario de trabajo, en un ejercicio de absoluta responsabilidad, más aún cuando no siempre es posible construir y formar los equipos necesarios".

En este sentido, ha agradecido "la implicación y el trabajo" de los equipos directivos, "sin los que no hubiera sido posible, como lo ha sido, enfrentarse a la pandemia sanitaria vivida, con la irrupción de la COVID-19".

Así mismo, ha advertido de "nuevos retos y desafíos" educativos, a los que se quiere hacer frente "desplegando una profunda reforma metodológica, curricular y evaluativa" que, según ha reconocido "exige, de igual manera, una importante labor de liderazgo de los equipos directivos, pues no se logrará implementar esta reforma hasta que esta llegue de verdad a las aulas".

Ante este escenario se ha comprometido a "seguir mejorando, a través de la formación, la profesionalización de los equipos directivos". "La LOMLOE ha dado pasos en este sentido de dar una mayor autonomía a los centros, cuyo papel debe ser esencial, en la innovación metodológica".

"Puede que muchos de los presentes penséis que se debería haber ido más allá, pero la LOMLOE ha abierto la puerta a avanzar en este camino de mayor autonomía de los centros. Por tanto, el compromiso del Gobierno es claro, apostar por mejorar la profesionalización de los equipos directivos porque esto será sinónimo de éxito educativo. Una mayor autonomía de los centros y liderazgo directivo, redunda positivamente en los estudiantes. Por eso, necesitamos mejorar en equidad e inclusión", ha subrayado.

De igual modo que la ministra, la presidenta del Govern, Francina Armengol, se ha comprometido a "una mayor autonomía" de los centros educativos, para lo que ha considerado un paso fundamental "dejar decidir a los que más saben", como recoge la I Ley Educativa de Baleares.

"En los últimos ocho años, el Govern ha invertido de manera decidida en Educación y ha trabajado por garantizar una paz social que permitiera llevar a cabo una labor conjunta entre comunidad educativa y administraciones para de este modo hacer mejor el día a día de los alumnos", ha dicho Armengol, quien ha valorado "la inversión en políticas educativas llevada a cabo estos años, la mayor en la historia de la comunidad autónoma". "Esta ha favorecido una mayor autonomía de los centros, un trabajo en el que también ha ayudado la LOMLOE", ha subrayado.

"Debemos confiar y empoderar los liderazgos directivos, porque de ello se logrará una mejor educación para lo que más queremos, nuestros hijos", ha continuado la presidenta del Govern, quien ha recordado también su compromiso de estabilizar plantillas, reduciendo a los interinos al ocho por ciento, y de garantizar que la carrera profesional reconozca también la labor de los equipos directivos".

Finalmente, el conseller de Educación, Martí March, por su parte, March, ha considerado importante hablar de la función directiva ante la "evidente problemática educativa" que se ha tenido estos años. Un problema frente al que, ha valorado, "se ha sabido resistir" y, ha añadido, "incluso se han mejorado los resultados".

"Esto ha sido gracias a equipos directivos, docentes, alumnos, familias, sindicatos y administración", ha asegurado, resaltando la "apuesta clara por la profesionalización de los equipos directivos" y por la "fundamental" que ha hecho el Govern.

"Necesitamos equipos directivos capaces de liderar todo lo que atañe a los centros educativos. Para ello hace falta asumir retos y apostar de manera clara por la autonomía de los centros y, también, por la profesionalización de los equipos directivos, como se hace con la I Ley de Educación de Baleares y de la LOMLOE", ha apuntado March, quien ha considerado igualmente necesario "impulsar la carrera profesional, como se ha acordad, para impulsar un reconocimiento social y económico a aquellos que más trabajan por la mejora de la educación".

"Sin duda, nos queda un largo recorrido por delante pero la educación, sin duda, ha de ser un elemento clave en el camino de avanzar hacia los retos del futuro porque solo el conocimiento nos puede hacer libres y dar respuestas a los retos de futuro", ha concluido.

Tras las intervenciones de las autoridades, en la inauguración del I Congreso Estatal de la Función Directiva, celebrado este viernes en la UIB, ha continuado con la conferencia 'La dirección escolar: agente de la transformación educativa', a cargo del ministro de Educación de Portugal.

En su conferencia, el ministro portugués ha considerado que "a pesar de que en el Sur de Europa se tiene una tendencia a una mirada autodepresiva, a día de se puede estar orgulloso". "En Portugal hemos hecho un trayecto, en los últimos años, para una profunda reforma curricular, para cuya implementación los directores han sido y siguen siendo piezas absolutamente necesarias".

"Lo más importante de esta reforma ha sido que se hecho no solo siguiendo procesos ascendentes sino también y al mismo tiempo descendientes para poder hacer leyes de metodologías ocultas en las aulas e introducir cambios en las evaluaciones y en la integración de la metodología". Todo con el objetivo, ha concluido, de "trabajar juntos para tener una sociedad más culta, más formada y más crítica".