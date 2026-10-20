El Govern inspecciona la granja avícola de Manacor denunciada por la presencia de gallinas enfermas y cadáveres

Simonet confirma que en agosto de 2025 se detectó un brote de salmonella en la explotación



PALMA, 20 (EUROPA PRESS)

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural han inspeccionado la mañana de este martes una granja avícola de Manacor para comprobar el estado en el que se encuentran sus instalaciones después de que dos entidades animalistas hayan denunciado la presencia de gallinas enfermas, cadáveres y huevos con ácaros.

La decisión se ha adoptado poco después de que Arde y Satya Animal, tras poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Baleares, hayan trasladado sus hallazgos al departamento autonómico de Ganadería a primera hora de esta mañana.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación que la granja, con dos naves con capacidad para unas 40.000 aves, se encuentra vacía desde la semana pasada.

Las gallinas que había en las instalaciones, gestionadas por Avícola Ballester, fueron trasladadas a un matadero de Murcia con las autorizaciones pertinentes.

No obstante, los inspectores de la Conselleria han acudido esta mañana a la finca de Maribó, donde se ubica la explotación, para realizar las comprobaciones pertinentes.

"Iniciamos una investigación para ver cómo está la granja y ver si las imágenes pueden constituir un motivo para que abramos los expedientes administrativos correspondientes y actuemos en consecuencia", ha señalado Simonet desde los pasillos del Parlament.

El conseller aún no ha podido ver todas las imágenes captadas por los animalistas, pero ha considerado que "se tienen que analizar y son preocupantes", como ya lo fueron las de la macrogranja de Llucmajor denunciada el año pasado.

UNA NUEVA EXPLOTACIÓN AVÍCOLA

En cualquier caso, ha desligado esta inspección y eventual investigación del proceso administrativo relativo a una nueva granja en Son Brau, también en Manacor, impulsada por Avícola Ballester y que podría tener hasta 80.000 gallinas.

"Son dos cosas diferentes. Hoy hacemos una inspección de unos hechos denunciados y lo otro es un procedimiento administrativo que sigue su curso. Está en fase de autorización ambiental, en la que se van recopilando informes de los ayuntamientos, de recursos hídricos o de movilidad", ha puntualizado.

Preguntado si la reiteración de denuncias contra la compañía podría llevar al Govern a desestimar esta nuevo proyecto, Simonet lo ha descartado. "Administrativamente no podemos entrar en una cosa de estas, si hiciésemos una suposición así estaríamos prevaricando", ha sostenido.

El conseller no se ha querido pronunciar sobre la versión de la empresa, que ha dicho ser "víctima de una trama y una campaña de acoso e intoxicación perfectamente orquestada". "No conozco sus declaraciones, ellos darán los pasos que consideren necesarios como nosotros daremos los nuestros", ha zanjado.

EL BROTE DE SALMONELLA

Simonet ha recordado que en agosto de 2025 se detectó un brote de salmonella en una de las dos naves de la finca de Maribó, lo que llevó a sus responsables a pedir una autorización para que la producción se destinara a la huevina.

La administración otorgó los permisos y la explotación operó de esta forma hasta hace cerca de una semana, cuando se presentaron las solicitudes para vaciar las naves.

El traslado de las gallinas de la nave en la que no se detectó ningún brote no necesitaba autorización y se llevó a cabo, mientras que la otra sí la necesitó. "Se autorizó el traslado y el matadero de Murcia nos ha comunicado que ha llegado sin incidencias", ha afirmado.



La Conselleria, ha afirmado, no tiene constancia de que el brote de salmonella haya podido causar ningún perjuicio para la salud de los consumidores. A lo largo del último año se han llevado a cabo 23 inspecciones en Baleares y solo se han detectado cinco casos positivos, uno de ellos en la granja de Avícola Ballester.

