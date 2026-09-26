El Govern licita una promoción de 34 viviendas públicas de alquiler en Es Mercadal

Maqueta de la promoción de viviendas públicas en Es Mercadal. - CONSELLERIA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD

PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) ha publicado la licitación de las obras de una nueva promoción de 34 viviendas de protección pública en régimen de alquiler en Es Mercadal, destinada a residentes en el municipio.

Esta actuación forma parte del plan de choque del Govern para facilitar vivienda asequible a residentes y se desarrolla con la colaboración del Consell de Menorca y el Ayuntamiento des Mercadal, según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad.

La licitación se publica después de que el Consell de Govern autorizase el inicio del expediente de gasto para ejecutar las obras, por un importe de 9,7 millones de euros. La promoción cuenta con financiación de los fondos europeos Feder 2021-2027 y una aportación del Consell de Menorca fruto del convenio de colaboración con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Esta promoción se situará en la avenida Ronda de ses Costes, en la esquina con la avenida del Mestre Garí, en un solar adquirido por el Ibavi a la Sareb con una aportación de un millón de euros del Consell de Menorca. Con estas 34 viviendas, el instituto más que duplicará el parque público que gestiona en el municipio, que pasará de 30 a 64 viviendas.

El proyecto se beneficia de la declaración como inversión de interés autonómico, que permite aplicar el procedimiento exprés impulsado por el Govern para agilizar y reducir los plazos de tramitación de la construcción de vivienda pública. Esta actuación se enmarca en el despliegue del plan de choque del Govern en Menorca, donde se planifican más de 250 viviendas públicas en nuevas promociones del Ibavi.

El proyecto prevé 15 viviendas de un dormitorio, 17 de dos dormitorios y dos de tres dormitorios. Del total, tres estarán adaptadas para personas con discapacidad. El edificio se distribuirá en planta sótano, planta baja y dos plantas superiores, y dispondrá de 34 plazas de aparcamiento.